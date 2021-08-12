İtalya, Avrupa'nın En Yüksek Sıcaklığını Kayıt Altına Aldı

Bölge yetkilileri, Çarşamba günü Syracuse yakınlarındaki Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından doğrulanması gereken okumayı bildirdi.

WMO'ya göre, Avrupa'daki mevcut resmi kayıt, 1977'de Atina, Yunanistan'da kayıtlı 48C'dir.

İtalya'daki son sıcak hava dalgasına, Afrika'dan yükselen bir antisiklon - lakaplı Lucifer - neden oluyor.

Antiksiklonlar, havanın battığı yüksek atmosferik basınçlı alanlardır.

Lucifer'in anakara İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil olmak üzere şehirlerde sıcaklıkları daha da artırması bekleniyor.

İtalya sağlık bakanlığı birkaç bölgede aşırı sıcaklık için "kırmızı" uyarılar yayınladı ve en yüksek sağlık riskiyle karşı karşıya olan şehirlerin sayısının Cuma gününe kadar sekizden 15'e çıkması bekleniyor.

Bazı ülkelerin on yıllardır en yüksek sıcaklıklarını kaydettiğini gören Akdeniz ısı dalgası, en kötü etkilenen bölgeler Sicilya, Calabria ve Puglia ile birlikte güney İtalya'da orman yangınlarının yayılmasına yol açtı.

İtalyan itfaiyeciler Çarşamba günü, 12 saatlik bir süre boyunca Sicilya ve Calabria'da 300'den fazla operasyona katıldıklarını ve binlerce dönüm araziyi yakan alevleri kontrol etmek için gece boyunca mücadele ettiklerini söyledi.

Ayrı olarak, güçlü rüzgarlar ve kuru bitki örtüsünün körüklediği Yunanistan genelinde orman yangınları devam ediyor. Yabancı ekipler, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in "kabus gibi bir yaz" olarak nitelendirdiği olayda alevlerin üstesinden gelmeye yardımcı oluyor.

İklim değişikliği, orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini artırıyor.

Sanayi çağı başladığından beri dünya şimdiden yaklaşık 1,2 derece ısındı ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetler emisyonlarda dik kesintiler yapmadıkça sıcaklıklar yükselmeye devam edecek.

Pazartesi günü BM, insan faaliyetlerinin aşırı hava olaylarını daha yaygın hale getirdiğini söyleyen büyük bir rapor yayınladı.

Dönüm noktası niteliğindeki çalışma, giderek artan aşırı sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve sel ve on yıldan biraz fazla bir süre içinde önemli bir sıcaklık sınırının kırılması konusunda uyarıda bulunuyor.

BM başkanı, raporun "insanlık için kırmızı bir kod" olduğunu söylüyor.

Ancak bilim adamları, dünya hızlı hareket ederse bir felaketin önlenebileceğini söylüyor.

Sera gazı emisyonlarındaki derin kesintilerin yükselen sıcaklıkları dengeleyebileceği umudu var.

BM Genel Sekreteri António Guterres, bilim insanlarının bulgularını yineleyerek şunları söyledi: "Şimdi güçlerimizi birleştirirsek, iklim felaketini önleyebiliriz. Ancak, bugünkü raporun da açıkça ortaya koyduğu gibi, gecikmeye zaman yok ve mazeretlere yer yok. Hükümete güveniyorum. COP26'nın başarılı olmasını sağlamak için liderler ve tüm paydaşlar."