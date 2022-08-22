KPSS Ne Zaman Yapılacak 2022, İptal Edilen KPSS Lisans Sınavı Başvurusu Ne Zaman?

Bir süredir merak edilen konular arasında KPSS lisans oturumların yer alıyordu ve iptal edilen sınavın yenisinin hangi tarihte gerçekleşeceği araştırılıyordu. Merkezi olarak ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS lisans başvurularının gerçekleştiren adaylar ise sınavın 2. tarihini heyecan içerisinde beklemeye başladı. KPSS sınav takviminin ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla güncellendiği bilgisi ulaşıldı ve gözler daha sonra yeni sınav tarihine çevrildi ve detaylar merak konusu oldu. 9 Ekim tarihinde KPSS ön lisans sınavı yapılması hakkında bir karar verilirken KPSS ÖABT'nin ise 2 Ekim 22 tarihinde yapılmasına karar verildi.

ÖSYM gündemde yer alan iddialar sonrasında 31 Temmuz tarihinde düzenlenen KPSS eğitim bilimleri ve genel yetenek genel kültür oturumlarının iptal edildiğini açıklamıştı. Bunun yanı sıra söz konusu iddialar sonrasında KPSS diğer oturumlarının da ertelendiği bilgisine ulaşılmış ve yeni tarihler araştırılmıştı. Netlik kazanan güncel oturum tarihleri sonrasında adaylar meraklı bekleyişlerine başladı.

31 Temmuz tarihinde gerçekleşen KPSS oturumlarının iptaline karar verdiklerini açıklayan ÖSYM başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy dikkatleri üzerine çekmiş ve açıklaması ile gündemde yer almıştı. Bunun yanı sıra 6-7 ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan KPSS oturumlarının da ertelendiği yönünde bilgiler paylaşılmıştı. KPSS tarihini yeni sınav takvimini paylaşarak duyuran ÖSYM ise gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi.

Başvuru tarihleri hakkında da ÖSYM tarafından bilgiler paylaşılmış ve KPSS önlisans başvurularının uzatıldığı yönünde ifadeler kullanılmıştı. Açıklama 2022 KPSS önlisans başvurularının uzadığı hakkında oldu ve konu hakkında detaylar araştırıldı. 15 Ağustos 2022 günleri arasında duyurusu yapılan 2022 KPSS önlisans başvuru günlerinin 16 Ağustos 2022 tarihine kadar uzadığı bilgisi açıklandı ve konu gündemde yer aldı.

KPSS puanı kaç yıl geçerli olur?

Son dakika açıklaması ile KPSS geçerlilik süresi de değişti ve iptali gerçekleşen lisans sınavı sonrasında sınava giren adayların gündeminde yer alan KPSS sınavı geçerlilik süresinin 2022 senesi için yanıt bulduğu açıklandı.