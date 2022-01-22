Resmi Gazetede Yayınlandı, Tüm Emeklilere 750 TL Verilecek. Emekli olan kişiler Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşları 2500 TL oldu. Bu maaşların haricinde emekli olan vatandaşlar için bankalar ayrıca ek promosyon imkanları da sağlamaktadır. SGK tarafından verilen ve 2500 TL üzerinde maaş alan vatandaşlar için yapılan 750 TL emekli promosyon ödemeleri artık en düşük emekli maaşı 2500 TL olduğu için tüm emeklilere ödenecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanya resmi gazete tarafından da yayınlandı.

SGK ve Ziraat Bankası ile başlatılan bu kampanya emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl bu bankadan maaşı taşıma ama sözü veren Emeklilere promosyon imkanları tanımlanıyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar veya emekli maaşını yeni taşıyan vatandaşlar SGK üzerinden verilen 750 TL'ye kadar emekli promosyonlarını alabiliyor.

Emekli promosyonu başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine gidebilir veya banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden emekli promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli promosyon başvurusu yaptıktan sonra ilk alacağımız maaş üzerinden 750 TL'ye kadar artı para alacak Ve bu parayı geri ödeme koşulları ile kullanabileceksiniz.

Emekli kampanyaları

750 TL'ye kadar verilecek olan emekli promosyonları haricinde emekli olan vatandaşlar için ayrıca bankalar kredi kampanyası da yapıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalarda 750 TL'ye kadar emekli promosyonu haricinde ayrıca borç kapatma kredisi imkanı da sağlıyor. Bu bankalar haricindeki tüm bankalardaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız güncel lise kredi başvurusu yaparak yüksek limitli borç kapatma kredisi alabilir ve tüm borçlarınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halk Bank şubelerine taşıyabilirsiniz.