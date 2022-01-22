IŞİD ve Kürt Güçleri Arasında Kanlı Çatışmalar Sürüyor

Cumartesi günü IŞİD (IŞİD) ile Suriye'deki Kürt güçleri arasındaki çatışmalar, şimdiye kadar 70'den fazla kişinin ölümüne neden olan silahlı grubun üyelerinin kaldığı bir hapishaneye saldırganların baskın yapmasının ardından üçüncü gününde de şiddetlendi.

Kuzeydeki Haseke kentindeki Ghwayran hapishanesine yapılan saldırı, yaklaşık üç yıl önce “hilafetinin” Suriye'de mağlup ilan edilmesinden bu yana IŞİD'in en önemli saldırılarından biri.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Abdel Rahman, “Kürt güvenlik güçlerinin en az 28 üyesi, beş sivil ve 45 IŞİD üyesi öldürüldü” dedi.

Suriye Gözlemevi, IŞİD'in Perşembe günü, bazı liderleri de dahil olmak üzere silahlı grubun yaklaşık 3.500 şüpheli üyesinin bulunduğu hapishaneye saldırı düzenlediğini söyledi.

Bilgi için savaşın parçaladığı Suriye içindeki kaynaklara dayanan monitör, saldırganların gözaltı merkezinde "buldukları silahları ele geçirdiğini" ve birkaç savaşçı arkadaşını serbest bıraktığını söyledi.

O zamandan beri yüzlerce mahkum yeniden yakalandı, ancak düzinelerce mahkum hala serbestti.

ABD liderliğindeki koalisyon uçaklarının desteğiyle Kürt güvenlik güçleri hapishaneyi kuşattı ve silahlı grubun saldırıları için fırlatma rampası olarak kullandığı çevredeki mahallelerin tam kontrolünü yeniden ele geçirmek için mücadele ediyorlardı.

Kürtlerin çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, koalisyon müttefikleri ve Kürt iç güvenlik güçlerinin yardımıyla “Hasakeh şehri ve Ghwayran hapishanesinin çevresinde güvenliği sağlamak için operasyonlara” devam ettiğini söyledi.

Çatışmalar çoğunlukla Ghwayran'ın kuzeyindeki mahallelerde yoğunlaştı, burada baskınlar gerçekleştirildi ve “hapishaneye saldıran çok sayıda IŞİD [IŞİD] savaşçısını öldürdü”.

Silahlı grup Cuma günü Amaq web sitesinde yaptığı açıklamada, hapishaneye yönelik saldırının “mahkumları serbest bırakmayı” amaçladığını söyledi.

IŞİD, bir zamanlar genişleyen proto-devletinin Mart 2019'da işgal edilmesinden bu yana Suriye'deki Kürt ve hükümet hedeflerine yönelik düzenli saldırılar gerçekleştirdi.

İsyancı saldırıların çoğu uzak bölgelerdeki askeri hedeflere ve petrol tesislerine yönelikti, ancak Haseke hapishanesinden kaçış, grubun yeniden dirilişinde yeni bir aşamaya işaret edebilir.

Hapishane saldırısının, komşu Irak'taki bir askeri üsse yapılan saldırıyla veya yerel bir IŞİD hücresinin eylemiyle aynı zamana denk gelen koordineli bir operasyonun parçası olup olmadığı hemen belli değildi.

Washington'daki Newlines Enstitüsü'nden Analist Nicholas Heras, silahlı grubun hapishaneyi hedef alarak sayılarını artırdığını söyledi. AFP haber ajansına verdiği demeçte, "[IŞİD], dönüştüğü terörist ve suç şebekesi olmanın ötesine geçmek istiyor ve bunu yapmak için daha fazla savaşçıya ihtiyacı var" dedi.

Hapishane molaları, IŞİD'in silah gücünü yeniden kazanması için en iyi fırsatı temsil ediyor ve Ghwayran hapishanesi, aşırı kalabalık olduğu için IŞİD için iyi bir şişman hedef.”

New York merkezli Soufan Center düşünce kuruluşunun araştırma direktörü Colin Clarke, saldırının tekrarlanma ihtimalinin gerçek olmaya devam ettiğini söyledi. SDG'nin bu tehditle başa çıkmak için kapsamlı bir stratejiye ihtiyacı var" dedi.