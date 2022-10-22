Resmi gazetede yayınlandı! Emekliye 25.000 TL ödeme veriliyor

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte onay almak için resmi gazetede yayınlanan Bu Kredi kampanyasını sizler de katılabilir ve ihtiyacınız olan parayı gelir belgesiz olarak hesabınıza yatırabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hemen aynı gün içinde ödenmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de almanız durumunda Kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak İstediğiniz zaman da kullanabileceksiniz.

Devlet destekli faiz oranlarından yararlanmak için emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek hemen işlem yapabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularında gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecekleri bu kampanyalarda Kredi kullanacak olan kişileri belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi imkanı sağlanmaktadır.

Resmi gazetede yayınlanan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden de internet sitesi üzerinden başvuru ekranı açıldığını duyurmak istiyoruz. Resmi gazete üzerinde yayınlanan haber ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şartlara uygun olarak istedikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve onaylanan bu kredilerde hesaplarına yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Emekli maaşınızı kamu bankaları harici bir bankada alıyorsanız maaş taşıma işlemlerinizi gerçekleştirerek yüksek limitli krediler kullanabileceksiniz. Düşük faizli 25.000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilmektedir.