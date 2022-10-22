Cebinde Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! Kartınıza ödeme oldu

Cebinde Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası kartı kullanan ve bu bankalarda hesabı olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve 36 ay vadeli Kredi alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyorsunuz. 3 banka üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada Kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi ödemeleri verilecek onaylanan krediler hesapları yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılacaktır.

3 banka üzerinden de Banka hesabı olan ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması bankalar tarafından istenen şartların başında geliyor. Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu Kredi ödemelerinde Denizbank ve Akbank özellikle Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere destek olacağını duyurdu.

Denizbank ve Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların kendi hesapları üzerinden aldıkları şifreyle birlikte internet şubelerine giriş yaparak 7/24 Kredi başvurularında bulunabilecek söyleyebiliriz. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50.000 TL ve 100.000 TL arasında ise 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu Kredi kampanyalarına şubelere gitmeden de internet bankacılığı aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda kendi banka müşterisi olan vatandaşlara ekim ayı sonuna kadar 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz krediyi en düşük faiz oranları ile birlikte vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada bireysel müşteriler ve emekli olan kişiler için hemen 50.000 TL ödemeleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verecek veya sizi en yakın banka şubesine giderek de kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte sizlere ihtiyaç kredisi verecektir.