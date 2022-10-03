Bankamatik kartı olan vatandaşlara Garanti Bankası Akbank ve Denizbank 25.000 TL Ödeme yapacak...

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 banka üzerinden sizlere destek ödemeleri verilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak da aynı gün içinde kullanmış olacaksınız. nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğimiz bu kampanyalar üzerinden Garanti Bankası Akbank ve Denizbank sizlere destek kredisi vereceğini açıkladı.

25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların belirtilen Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredileri hesaplarını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 36 ay vadeli olarak yatmaktadır. 25.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız şubelere gitmeden de yapabileceğiniz bu Kredi işlemlerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilecek ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak da yine aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar belirli Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden bankamatik kartı hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız şubelere gitmeden yapacağınız işlemler için başvurularınızı hızlı bir şekilde sadece banka internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz.

Akbank ve Deniz Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi imkanı sunacağını açıkladı. Akbank üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz gerekiyor.

Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise Kredi işlemlerini gerçekleştirmek için şubelere gitmeden kolay bir şekilde işlemlerini yapabilecek ve Denizbank'ın SMS kredi servisi ile birlikte hemen ne kadar onay alacağını görebilecek. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa şubelere gitmeden hemen cep telefonlarına Mesaj kısmına girerek kredim t.c kimlik ve doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak 3280 numarasına gönderebilir.