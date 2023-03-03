Resmi Gazetede Açıklandı: Sonunda EYT'lilere zam müjdesi geldi! Cüzdanlar dolacak...

Sonunda EYT’li olanlara zam müjdesi geldi. EYT düzenlemesi Resmi Gazede’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasallaşan teklif ile 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Sürecin nasıl işleyeceği konusunda EYT’li vatandaşlar merak ediyor. EYT maaşlarına zam geliyor, oran ise belli oldu. Bu habere sevinin EYT’li vatandaşların cebi dolacak. Peki, EYT şartları nelerdir? Kimleri kapsıyor? İşte konu ile ilgili detaylar…

EYT düzenlemesi uzun zamandır vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. Nihayet Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. EYT’li vatandaşları sevindiren bir başka olay ise zam müjdesi.

Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verecek olan vatandaşlara verilecek maaş zamlı olarak yansıyacak. Verilecek miktar belli oldu. Birçok vatandaş bunu beklemiyordu. EYT kimleri kapsıyor? İlk maaşlar ne zaman alınacak? EYT’de şartlar nelerdir? İşte son dakika gelişmeleri…

Eyt Maaşlarına Büyük Zam

Yapılan duyuru ile Ocak ayından itibaren emeklilik dilekçesi verecek olan vatandaşlara müjdeli haber verildi. Ocak ayından itibaren emeklilik dilekçesi verecek olan emekli vatandaşların maaşlarına zam yapılacak. Büyüme zammı olarak verilecek zam ile vatandaşın yüzü gülecek. Milyonlarca EYT’ li vatandaşların maaşlarına 2022 yılı büyüme zammı ile yükselecek. Büyüme rakamları belli oldu. 2022 yılı büyüme rakamları yüzde 5,6 oranında büyümüş oldu. Gerçekleşen büyüme ile ortaya çıkan fark emekli vatandaşların maaşlarına yansıyacak.

Büyümenin Maaşa Yansıyan Oranı Yüzde 30 Olarak Belirlendi

Yapılan açıklamada 2022 yılı büyüme oranları Ocak 2023 ayından itibaren emekli olan vatandaşların maaşlarına yansıyacak. Artış ne kadar olacak? Merak ediliyor. Ocak ayından sonra emekli olacakların maaşları, büyüm oranın yüzde 30’na denk gelen tutar olan yüzde 1,68 oranında yansıyacak.