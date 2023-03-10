Resmi Gazetede Açıklandı: 10 Mart'tan Sonra Ödeme Olacak, Cumhurbaşkanı İmzayı Attı: Emeklilere müjde var!

emekli maaşı hesapları üzerinden Destek kredi ödemesi olacak olan vatandaşlara bugün yayınlanan Resmi Gazete ile birlikte ne kadar ödemeler alacağı hakkında bilgiler yayınlandı. emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz yeni kampanyalara devlet destekli Kredi verileceği ve 50.000 TL'ye kadar ödenecek olan bu kredilerde en düşük faiz oranları ile birlikte emekli olan vatandaşlara Kredi verileceği onaylandı. Cumhurbaşkanı tarafından da daha önce söylenen ve kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ödenecek olan emekli ödemeleri vatandaşları sıkmadan ve yormadan en düşük faiz oranları ile birlikte ilk taksit ödemesinde de 90 gün ertelemeli olarak yapılacak bir kredi kampanyası olarak göze çarpıyor.

DEVLET DESTEKLİ ÖDEME OLACAK

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile birlikte nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu krediler sadece bankalardan emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilmektedir. devlet destekli faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde verilecek olan bu ödemelerde nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank uygun faizlerle kredi ödemeleri vermektedir.

EMEKLİ OLAN ALACAK!

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kullanarak ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştirilir başvurularını yapacak olan tüm vatandaşlara da uygun faiz oranları ile birlikte bu krediler ödenmektedir. devlet destekli kredi başvurusu banka şubeleri üzerinden yapılırken ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olarak bu bankaların müşterileri olmaları durumunda da işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek ihtiyaç kredilerini kendi hesaplarına yatırabilmektedir.

50.000 TL kredi kullanmış olmanız durumunda işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle devlet destekli Kredi alacağınız için sizlere en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak Kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.