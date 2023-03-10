55 metrekare 2+1 prefabrik ev fiyatında 40.000 TL indirim yapıldı! İşte 55, 59, 74 ve 75 m2 kampanyalı fiyatlar

Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı depremler sonrası, prefabrik evler özellikle fiyat ve özellikleri merak edilen bir konu haline geldi. Bu yazımızda, prefabrik evler hakkında merak edilen soruları cevaplayarak, prefabrik ev yaptırmak isteyenlerin ihtiyaç duydukları bilgileri sunacağız.

Prefabrik Ev Nedir?

Prefabrik evler, önceden imal edilmiş yapı elemanlarının birleştirilmesiyle oluşturulan evlerdir. Fabrikalarda imal edildikleri için, inşaat süreleri oldukça kısadır ve doğal afetler gibi acil durumlarda hızlı bir şekilde kurulabilirler.

Prefabrik Ev Fiyatları Nelerdir?

Prefabrik evlerin fiyatları, kullanılan malzemelerin kalitesine, evin büyüklüğüne ve özelliklerine göre değişiklik gösterir. Ortalama bir prefabrik evin fiyatı, ortalama bir betonarme evin fiyatına göre daha düşüktür.

Prefabrik Yapı Çeşitleri Nelerdir?

Prefabrik yapı çeşitleri, evlerden tutun da ofis binalarına, okul ve sağlık tesislerine kadar birçok farklı alan için kullanılabilir. Bunlar arasında prefabrik villalar, prefabrik ofisler, prefabrik fabrikalar, prefabrik depolar ve prefabrik çadırlar yer almaktadır.

Prefabrik Ev Yaptırma Şartları Nelerdir?

Prefabrik ev yaptırmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı şartlar vardır. Bunlar arasında;

Prefabrik evin inşa edileceği arsanın tapusu olmalıdır. Arsa hisseli ise, hissedarlardan alınan muvafakatname mutlaka olmalıdır.

Mimari proje hazırlanması gerekmektedir.

Elektrik, su ve kalorifer tesisatı projelerinin hazırlanması gerekir.

Statik proje hazırlanması da şarttır.

Ebatlı ya da röperli kroki çıkarılması da istenmektedir.

Prefabrik Ev Fiyatları Ne Kadar?

50 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 299.900,00 TL 55 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 329.900,00 TL yerine 289.900,00 TL’den satılmaktadır. 59 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 345.900,00 TL Prefabrik Ev 70 metrekare 2+1 Süper Kampanyalı Fiyatı ile 356.900,00 TL yerine 324.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır. 74 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 388.900,00 TL’den satılmaktadır. 75 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 377.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır. 78 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 389.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır. 79 metrekare Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 386.900,00 TL’den satılmaktadır. 81 metrekare Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 416.900,00 TL’den satılmaktadır. Süper Kampanyalı 100 metrekare 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 515.900,00 TL’den satışa çıkmaktadır.



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