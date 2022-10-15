Resmi Gazete Gece Haberi! Emeklilere Ödeme Yapacak 5 Banka Belli Oldu! 50 bin TL'ye Kadar Ödeme Alın

Resmi gazetede yayınlanan ve emekli olan vatandaşları kredi verecek olan 5 banka 50000 tl ne kadar limit hazırladığını açıkladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden dilediğiniz zaman başvurunuzu yapabilecek ve hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları ayrıcalığın da kredi onayı alacak olan kişilere ihtiyaç kredisi almak için şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlem ödemelerinde nakit kredi kullanacak olan kişilere ayrıca özel bankalar da destek verecektir. Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden de emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi onay alabileceksiniz.

5 banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini yapabileceğinin de altını çizmek istiyoruz. Emekli maaş hesabını, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alınıyorsa başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden dilediğiniz zaman kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, kredi kullanmak için şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli kredi işlemi sunmaktadır.

Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar da diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde emekli kredisi 50000 TL 36 ay vadeli alabilir.