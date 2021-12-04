Renault’un En Ucuz Arabası Kwid Türkiye'de Satılıyor Mu? Fiyatı Ne Kadar? Dünya genelinde Renault markasının en ucuz ve uygun modeli olarak bilinmekte olan Kwid model arabanın Türkiye'de satışa sunulacağı ve satış fiyatının ise oldukça uygun olacağı belirtildi. Pandemi dönemi ile birlikte özel araçlara olan talep giderek artığı için araba satın almak insanlar bütçelerine uygun seçenek arayışına girişmişlerdir.

Bu nedenle araç almayı düşünmekte olan vatandaşlar, Renault Kwid'in fiyat seçeneklerini ve Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağını merak etmektedir. Peki, merak edenler için Renault Kwid’in Türkiye’deki satış fiyatı ne kadar olacak ve Türkiye'de satışı yapılacak mı?

Dünya genelindeki en popüler araç markalarından birisi olan Renault, piyasaya en uygun araba modeli olan Kwid ile büyük bir ilgi toplamıştır. Hindistan'da satışa sunulmuş olan otomobilin Türkiye'de ise satışa sunulup sunulmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Renault Kwıd’in Türkiye’deki Satış Fiyatı Ne Kadar?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, insanları her geçen gün daha fazla dikkatli olmaya dair zorlamaktadır. Kalabalık ortamlarda bulaş riski yüksek olan virüs, insanların kalabalık ortamlardan kaçınmasına neden olurken toplu taşıma kullanımının azalması da bu etkilerden birisi olmuştur.

Toplu taşıma yerine kişisel araç kullanımı bu süreçte giderek artış göstermiştir. Araçlara olan talep ve ekonomik parametreler değiştikçe sıfır araç fiyatlarında da artış meydana gelmiştir. Sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışı ise ikinci el araçlarda da fiyat artışının yaşanmasına neden oluşturmaktadır. Hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yaşanan fiyat artışı, kişilerin kendi araçlarının sahibi olmaları konusunda büyük bir engel oluşturmaktadır.

Renault markasının Hindistan’a özel olarak ürettiği otomobil, ise bu noktada dikkatleri çekmektedir. Bütçeyi yormayacak ve belirli bir aralıkta sunulan araç olan Kwid, büyük bir merakla beklenmektedir. Konu ile ilgili olarak Renault Kwid’in Türkiye’de piyasaya sunulup sunulmayacağı, sunulacaksa da satış fiyatının ne olacağı konusundaki araştırmalar giderek artmaktadır. Eğer beklentiler ve söylentiler doğru çıkar ise Renault Kwid, Türkiye’de satılan en ucuz sıfır araç olarak sunulacak.

Aracın, Hindistan’daki fiyatı 70 Bin TL civarında olduğu belirtilirken, ülkemizde bu fiyat üzerinde vergi kalemleri de eklendiğinde 100 Bin TL’nin üzerine çıkacağı düşünülmektedir.