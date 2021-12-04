1750 TL Ödeme Yapılacak, ING Bankasından Emeklilere Müjde

ING Bankasından Emeklilere Müjde, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde yaşanan sıkıntılar emekli maaşı alan vatandaşları olumsuz bir şekilde sarsmış durumda. Ancak yaşanan bu ekonomik durum birçok destek paketini de beraberinde getirmekte. ING Bankası yaptığı açıklama doğrultusunda emeklilere 1.750 TL’lik geri ödemesiz bir yardımda bulunmayı düşünüyor. Aynı zamanda emeklilerin dilediği gibi harcayabileceği bu yardım geri ödemiz bir şekilde vatandaşlara sunuluyor. ING Bankasının yaptığı açıklamaları ve verdiği destek paketinin detaylarını bu haber yazımızda net bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Emekli maaşı alanlara özel kampanya olarak duyurulan bu destek paketinin tüm detayları ING bankasının online işlemler menüsünde net bir şekilde açıklanmış durumda. Emekli maaşını ING Bankası üzerinden alan vatandaşların, kredi geri ödemesi olmadan alabileceği 1.750 TL’ye varan nakit destek paketi vatandaşa fırsat olarak sunuluyor. Ayrıca 1.750 TL’nin üzerinde bir destek paketi almak isteyen emekli maaşlı vatandaşlara %1.55’lik faiz miktarıyla kredi imkanları da sunuluyor.

Kampanya Detayları

ING Bankasının online işlemlerini gerçekleştirdiği resmi internet sitesinde açıklamasını yaptığı nakit yardım kampanyasının detayları şu şekilde;

1500 TL alan emekli maaşlı vatandaşlar 1.200 TL’lik bir yardım paketinden yararlanabilecekler.1500 TL’den 2500 TL’ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 1.500 TL yardım paketinden yaralanabilecekler. Son olarak 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alan vatandaşlar 1.750 TL’lik yardım paketinden yararlanabilecekler.

Ancak ING bankasının yaptığı bu yardımda belli koşullar aranmakta. Başvuracak emekli maaşı alan vatandaşların bu koşulları iyi okuyup hareket etmesinden fayda var. Sunulan bu destek paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların en az 3 sene ING bankasından emekli maaşı alma anlaşması bulunmak zorunda. Bunun karşılığından ING bankası siz değerli vatandaşlara daha sonrasında yapılacak emekli maaş promosyon fırsatlarından yararlanma imkanı sunuyor.

Durduk yere bir banka neden geri ödemesiz bir para verir diye düşünebilirsiniz. Ancak bankaların bu tarz aksiyonları alma sebebi olarak müşteri portföyünü arttırmak ve ekonominin sıkıntılı olduğu bu dönemlerde müşterilerini korumak olarak düşünülebilir. Son olarak bu kampanya 2 Kasım 2021 itibariyle başlamış ve 31 Aralık 2021 itibariyle son bulacaktır. Sizde bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız en yakın ING bankası şubesine başvurabilir yada online işlemler üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.