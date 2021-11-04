Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Bir Rekora İmza Attı

Karim Benzema, Çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da İspanyol devlere Shakhtar Donetsk karşısında öne geçmek için 14. dakikada yakın mesafeden serin bir şekilde eve girdi. İkinci yarıda bir tane daha ekledi.

Fransız'ın golü, Real Madrid için dönüm noktası niteliğindeki gol başarısını da beraberinde getirerek 1000 gole ulaşan ilk takım oldu.

Alman devleri Bayern Münih 768 golle ikinci sırada yer alırken, Real'in rakibi Barcelona 655 golle üçüncü sırada yer alıyor.

Kulübün yıllar içinde bazı üretken golcüleri oldu, Real Madrid için attığı 105 gol de dahil olmak üzere, Madrid'deki dokuz sezonu boyunca turnuva tarihinin en skorer ismi olan Cristiano Ronaldo'dan başkası değil.

Benzema'nın Çarşamba günkü iki golü, Şampiyonlar Ligi'nde 74. ve 75. golleri olurken, kulüp efsanesi Raul 66 gol kaydetti.

Avrupa Kupası, 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak yeniden adlandırılmadan önce 1955'te tanıtıldı.

Real Madrid, 2015 ve 2018 yılları arasında üst üste üç kez olmak üzere yarışmayı 13 kez rekor kazandı.

Kulüp, 1955-56'da Avrupa Kupası'nın açılışını ve 1960'ta ilk turda Barselona'ya elenmeden önce dört kez kazandı.

Real'in Shakhtar'ı 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura kalma çabasını sürdürmek için Çarşamba günü Benzema'nın golleri belirleyici oldu.