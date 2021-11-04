Ülkeler, Yurtdışındaki Fosil Yakıt Projelerine Fon Sağlamayı Durdurmayı Kabul Etti

COP26 iklim zirvesi müzakerelerine yakın bir başka kaynak, ABD'nin anlaşmaya taraf olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililer, ülkenin katılımını doğrulamak için CNN'ye yanıt vermedi.

Birçok ülke kömür için uluslararası finansmanı sona erdirmeyi kabul etmişti, ancak bu anlaşma petrol ve gaz projelerini de içeren türünün ilk örneği olacak.

Düşünce kuruluşu E3G'nin iklim finans uzmanı İskender Erzini Vernoit CNN'e verdiği demeçte, anlaşma "sadece birkaç yıl önce düşünülemeyecek olan normlarda bir değişikliği temsil ediyor" dedi. "Bunun niş sınır kavramlarından ana akımın özüne geçtiğini gördük."

Ekim ayında, BM Çevre Programı'nın yıllık "üretim açığı" raporu, 15 büyük fosil yakıt üreten ülkenin, 2030'da ısınmayı önceki yıllara göre 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için gerekli olandan yaklaşık 0 daha fazla kömür, petrol ve gaz üreteceğini ortaya koydu. endüstriyel seviyeler - ve 2 derece ile tutarlı olandan %45 daha fazla.

Nature dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, bu sonuçlardan kaçınmak için gezegenin kalan petrol, doğal gaz ve kömür rezervlerinin büyük çoğunluğunun 2050 yılına kadar yerde kalması gerektiğini buldu. Yazarlara göre, dünyadaki çoğu bölge, kritik iklim eşiğini sınırlamak için şimdi veya önümüzdeki on yıl içinde en yüksek fosil yakıt üretimine ulaşmalıdır.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın son görünümü, temiz enerjiye geçiş petrol endüstrisinde bir düşüşe yol açsa bile, dünya liderlerinden daha agresif iklim eylemlerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Eylül ayında New York'ta yapılan BM Genel Kurulu sırasında nadir görülen bir hareketle, ülkenin yurtdışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri inşa etmeyeceğini duyurdu. Yemin, kömür girişimlerini zaten azaltmaya başlamış olan, genişleyen Kuşak ve Yol altyapı girişimi etrafındaki politikada bir değişikliğe işaret ediyor.

Xi, Çin'in diğer gelişmekte olan ülkeler için yeşil ve düşük karbonlu enerji projelerine yönelik mali yardımları da artıracağını da sözlerine ekledi.

Üretim açığı raporu, dünyanın en büyük ekonomilerinin Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana fosil yakıt faaliyetlerine 300 milyar dolardan fazla yeni fon akıttığını ve bu da temiz enerji alternatiflerine yatırım yaptıklarından daha fazla olduğunu ortaya koydu.

"Modelleme sonuçları, uzun vadeli ısınmayı 1,5 derece C ile sınırlandırma konusunda tutarlı olmamızı sağlayacak bir yolla tutarlı kalmamız için, üç yakıtın da - kömür, petrol ve gaz - temelde 2020'den beri azalmaya başlaması gerektiğini gösteriyor. Raporun baş yazarı ve Stockholm Çevre Enstitüsü'nden bilim adamı Ploy Achakulwisut daha önce CNN'e verdiği demeçte. "Eylemi geciktirmeye devam etmek, sorunu daha da zorlaştıracak."