Oruç Tutmak Migreni Tetikler Mi, Oruçluyken Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Ramazan ayında iftar ve sahur arasında olan süreçte doğru yiyecek ve içecek tercihleri yaparak migren hastalarının oluşabilecek olan ağrıları engelleyebileceği açıklandı. Prof. Dr. Hacı Ahmet Alıcı konu hakkında merak edilenleri yanıtladı ve migren hastalarının oruç tutmaları hakkında detaylı bir bilgi paylaşımında bulundu. Kronik migren hastalarına tedavi için migren botoksu ile beraber radyo frekans tedavilerinin de etkili bir çözüm sunduğu bilgisi paylaşıldı.

Oruç sebebiyle yaşanan migren ya da baş ağrısını önlemek adına oruç öncesinde kafein tüketiminin aşamalı olarak azaltılması gerektiğine dikkat çekildi. Sık bir şekilde özellikle kafeinli yiyecek ve içecek tüketenlerin 16 saatten daha uzun süre boyunca yiyecek ve içecek tüketememe sendromuna yakalanabileceği açıklandı. Bu durumun baş ağrısı ve migreni tetikleyebileceği ifade edildi ve bu durumu engellemek için oruç öncesinde aşamalı olarak kafein tüketimini azaltmanın önemi paylaşıldı.

Ramazan ayının gelmesi ile beraber beslenme alışkanlıkları da değişmeye başlayacak ve bu durum bazı rahatsızlıkların oluşmasına sebep olabilecek. Migren ve baş ağrısı Ramazan ayında karşılaşılan durumlar arasında yer alabilir. Peki ilaçsız baş ağrısından kurtulmanın yolları nelerdir?

Yanlış beslenme sebebiyle oruçlu olmak baş ağrısını ve migren tetikleyebilecek bir durum olarak görülmektedir. Bu hastalığın yaşanmasına sebep olabilecek besinlerden uzak durulması çok önemli olmaktadır. Diğer taraftan Ramazan ayı bitene kadar kafeinin tüketilmemesi de migren hastalarına tavsiye edilen bir durumdur. İşaret parmağı ve baş parmağınızın arasında kalan eklem noktalarına hafif bir şekilde bastırarak ağrının kaynağını bulmaya çalışmanız size yardımcı olabilir. Bununla birlikte çeşitli omuz ve boyun hareketleri yaparak ufak egzersizler yapabilir ve baş ağrısı sırasında karanlık bir odada bekleyebilirsiniz. Uyumak da baş ağrısını geçirmeye yardımcı olur ve hava almış bir odada sessizlik içerisinde dinlenmek gerekebilir.