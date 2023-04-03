Ramazan Bayramı İle Okulların Ara Tatili Birleşecek Mi, Okullarda İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

İslam alemi 12 ayın sultanı Ramazan ayı devam ederken bir taraftan da bayram tarihleri hakkında araştırmalar yapıyor. Günler ilerlediği zaman “Ramazan bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı hangi tarihte başlıyor?” şekilde sorular sıklıklar araştırma konusu oluyor. Sizler için haberimizin devamında 2023 Ramazan Bayramı tarihlerini ve merak edilen bilgileri anlattık.

Geri sayım Ramazan Bayramı için başladı ve bayrama sayılı günler kala insanlar net tarih konusunda bilgi sahibi olmak istedi. “Peki Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan Bayramı ne zaman?” Bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak konusu oldu ve okulların ara tatili ile birleşip birleşmeyeceği araştırıldı.

Bu sene 21 Nisan Cuma günü kutlanacak olan Ramazan Bayramının 3. günü ise 23 Nisan pazar gününe denk gelmektedir. Ramazan Bayramı'nın bu sene 9 gün olup olmayacağı henüz netleşmedi ve konu hakkında yorumlar yapıldı. Konu ile ilgili olarak sonraki günlerde açıklama yapılması bekleniyor ve açıklama yapıldığı zaman sizleri haberimiz üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 2023 eğitim öğretim takvimini yayınladı ve nisan ara tatil tarihi ile ilgili net bilgilere ulaşıldı. Nisan ayının gelişi ile beraber okullarda ikinci ara tatil tarihi araştırıldı ve detaylar merak konusu oldu. 13 Şubat tarihine başlayan okul 2. dönem okullarda 16 Haziran tarihinde sona erecektir binlerce öğretmen ve öğrencinin gündeminde Ramazan Bayramı tatili ile ara tatilin birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre 17 Nisan ile 20 Nisan 2023 tarihleri arasında okullarda 2. ara tatilin yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Özer ise 11 ile vuran deprem sebebiyle izin ve ara tatillerin iptalinin gündemde olmadığını ifade etti. Bu sene Nisan ara tatili Ramazan ayına denk gelecek ve Ramazan ayının son haftasında lise ortaokul ve ilkokul öğrencileri için senenin ikinci ara tatili başlamış olacak. Araştırılan ara tatil 17 ili 20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak ve 21 Nisan tarihindeki Ramazan Bayramı tatili ile birleşecektir.