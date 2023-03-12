Akbank Yeni Duyurusunda, Banka Uygulamasını İndiren Kişilere 20.000 TL Faizsiz Nakit Kredi Verecek

Akbank son zamanlarda, ihtiyaç kredilerinde zirvede yer alıyor. Nakit kredi almak isteyenlere, Akbank hemen ödemeli nakit kredi ile birlikte, uygulama indiren ve ilk kez banka müşterisi olan kişilere 20.000 TL faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Akbank direkt uygulaması üzerinden verilecek bu kredilerde, banka müşterisi olan kişiler, oturdukları yerden, 7 gün 24 saat işlem yapabilirler. Akbank düşük faizli ihtiyaç kredilerinde de daha önce kendi bankasından kredi alan kişilere ödemeler veriyor. Bu krediler haricinde daha yüksek limitli ve düşük faizli kredilerde Akbank direkt uygulaması üzerinden kullandırılır.

Akbank ay sonuna kadar devam edeceğini açıkladığı bu kredi kampanyasında, özellikle banka hesabı olup kredi alacak kişilere destek vereceğini açıkladı. Banka müşterisi olmanız durumunda Akbank üzerinden hemen işlem yapacak ve bu işlemler ile birlikte, kredileri hesaplara atacaksınız. Akbank direkt uygulamasını ilk kez kullanacak olan kişiler, bu uygulama üzerinden 20 bin TL kredi kullanabilirler.

Akbank direkt uygulamasını cep telefonunuza indirdikten sonra, banka müşterisi olmak istiyorum derseniz, internet üzerinden online olarak sizlere Akbank direkt müşterisi yapılmaktadır. Banka müşterisi olan kişiler, ilk defa kredi almak istiyorsa, banka müşterisi olması durumunda, Akbank direkt uygulaması üzerinden ayrıca 20.000 TL'ye kadar verilecek olan faizsiz kredi alabilirler. 24 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler, sadece Akbank müşterilerine özel olarak verilmektedir.

20.000 TL hesaplarında gören Akbank müşterisi bu paranın 10.000 TL'sini kredi olarak, 10.000 TL'sini ise kredili mevduat hesabı olarak alacaklardır. Akbank kendi internet bankacılığı uygulaması üzerinden bu işlemleri yapmanız gerekmektedir. Eğer bankaya giderek kredi başvurusu yapacaksanız, bankanın bankadan sizler için verdiği kredi kampanyasına katılacaksınız.