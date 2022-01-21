Raisi-Putin Görüşmesinden Sonra İran ve Rusya İlişkileri İçin Sırada Ne Var?

Bu hafta Moskova'ya hareket etmeden önce Ebrahim Raisi, yaklaşık beş yıl içinde bir İran cumhurbaşkanı tarafından yapılan ilk ziyaretin, ülkesinin Rusya ile ilişkilerinde bir "dönüm noktası" oluşturmasını umduğunu dile getirdi.

Rusya'nın başkentinde, hem Raisi hem de Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Çarşamba günü bölgesel ve uluslararası konuları da tartıştıkları üç saatlik bir toplantıda ikili ilişkilerin iyileştirilmesini desteklediler.

Raisi'ye eşlik eden İran'ın petrol ve ekonomi bakanları, meslektaşlarıyla yaptıkları görüşmelerin beklentileri aştığını söyledi. Bakanlar çok fazla ayrıntı vermeden ticaret, enerji, ulaştırma ve bankacılık sektörlerinde anlaşmalar yapıldığını ve sonuçlarının yakın gelecekte hissedileceğinin sözünü verdiler.

İki günlük ziyaretin ardından analistler, İran ve Rusya'nın her alanda ikili bağlarını geliştirme yolunda olduklarını, ancak ölçek ve zamanlamanın bir dizi faktörden dolayı karmaşık olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda olduğu gibi, İran'a yönelik kapsamlı ABD yaptırımları, devam ettiği sürece her türlü taahhüdü karmaşık hale getirecektir.

Bu arada, İran'ın Moskova büyükelçisine göre 2021'de 3,5 milyar doları aşan İran-Rusya ikili ticaretinin rekor rakamı, Rusya ve diğer bazı bölgesel aktörler arasında ulaşılan seviyelere kıyasla hala çok düşük.

Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Uluslararası Güvenlik Programı araştırma görevlisi Nicole Grajewski, Al Jazeera'ya “Ziyaret, ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktasından daha törensel görünüyor” dedi.

Birincisi, İran ile Rusya arasında 20 yıllık yeni ve geliştirilmiş bir işbirliği anlaşmasının henüz sonuçlanmadığını ve Raisi'nin seyahati sırasında yalnızca İran'ın önerdiği taslağı teslim ettiğini söyledi.

Grajewski, Raisi'nin görev süresi Ağustos 2021'de sona eren selefine atıfta bulunarak, "Bununla birlikte, Rusya-İran ilişkileri bugün, bir İran cumhurbaşkanının [Hassan] Rouhani başkanlığında 2017'de Rusya'yı son ziyaretinden çok daha güçlü" dedi.

Nükleer anlaşma

İran'ın dünya güçleriyle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmayı restore etmeyi amaçlayan Viyana'da devam eden yoğun görüşmelerin kaderi, İran'ın Rusya ile ilişkilerinin geleceğinde hala önemli bir rol oynayacak.

İmzacılardan biri olan Rusya, ABD'nin 2018'de tek taraflı olarak terk ettiği dönüm noktası niteliğindeki anlaşmanın yeniden canlandırılmasını aktif olarak kolaylaştırmaya çalışıyor ve İran, Avrupalı ​​imzacılar ve ABD arasında arabulucu bir güç oldu.

Putin, Çarşamba günü Raisi'ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın resmi adı olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na atıfta bulunarak, "KOEP hakkındaki düşüncelerinizi bilmek benim için çok önemli" dedi.

Tüm taraflar Avusturya başkentinde son haftalarda bir miktar gerçek ilerleme kaydedildiğini onayladı, ancak önemli siyasi sorunların çözülmesi hem İran hem de ABD'nin tavizlerine bağlı görünüyor. Belfer Center'dan Grajewski, "İran nükleer sorunu tarihsel olarak Rusya-İran ilişkilerini etkiledi, ancak belirli konularda etkisi değişken oldu" dedi.

“Viyana görüşmeleri bugün Rusya-İran ilişkisinin merkezi bir yönüdür. Moskova, Ukrayna'dan sonra ABD-Rusya ilişkilerinin düşük noktalarında bile İran'ın nükleer programı konusunda tarihsel olarak yapıcı bir tutum benimsemiştir."

Ancak Grajewski, İran'ın bazı taleplerini yumuşatmayı reddetmesi nedeniyle görüşmeler başarısız olursa, iki ülke ilişkilerinin farklı yönlerinin etkilenebileceğine dikkat çekti.