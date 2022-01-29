Quebec Cami Saldırısı 'Kahramanı' Hayat Değiştiren Anları Hatırlıyor

Aymen Derbalı, beş yıl önce verdiği aynı vahim kararı bugün vereceğini söylüyor.

Üç çocuk babası 29 Ocak 2017'de Quebec İslam Kültür Merkezi'nde dua etmeyi yeni bitirmişti ki, dışarıda yüksek sesle patlama sesleri duydu. Birkaç dakika sonra, bir zamanlar barışçıl olan cami, bir silahlı adam ibadet odasına ateş etmeye başlayınca, düzinelerce ibadetçinin umutsuzca sığınak aradığı bir terör sahnesine dönüştü.

İki dakikadan kısa bir süre içinde altı kişi ölecek, beş kişi daha - Derbali dahil - ciddi şekilde yaralanacak ve Kanada'daki Müslüman topluluklar derinden sarsılacaktı.

Ancak olay o gece ortaya çıktığında, kendisini tetikçiyle kalabalık arasında bulan Derbali'nin karar vermek için yalnızca bir saniyesi vardı. "Arkamdaki paniği gördüğümde... Kendi kendime 'Onu durdurmam lazım' dedim. İlerlemesine izin verilemez."

Derbali, saldırıda kısa bir duraklama bekledi ve ardından silahlı adama doğru koştu. Omuriliğine isabet eden ve göğsünden aşağısını felç eden bir kurşun da dahil olmak üzere yedi kez vuruldu.

“Beni en çok rahatlatan şey, bir şeyler yapmaya çalışmam, insanları kurtarmaya çalışmam. Vuruldum, ancak o mermileri başka insanları öldürmek için kullanabilirdi, ”diyor şimdi 45 yaşındaki Al Jazeera, saldırının beş yıllık yıldönümü öncesinde evinde yaptığı röportajda.

"Yedi kez vuruldum, bu kolay değil - ama bu diğerleri için yedi kurşun az."

'Fiziksel ve zihinsel acı'

Alexandre Bissonnette, Quebec City'nin en büyük camisine yaptığı ölümcül saldırı sırasında 48 el ateş etti. Silahlı kişi de dahil olmak üzere birçok kişi, bacağından, karnından ve kolundan yaralanan dua odasının zemininde bilinçsiz düşerek Derbali'nin ölümler arasında yer alacağına inanıyordu.

Ancak hastaneye kaldırıldı ve hayatta kaldı, daha sonra bir “kahraman” olarak selamlandı ve 2017'de o soğuk kış gecesinde gösterdiği cesaretten dolayı ödüllendirildi.

Saldırıda nihayetinde altı Müslüman erkek öldürüldü: Azzeddine Soufiane, Abobaker Thabti, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Ibrahima Barry ve Mamadou Tanou Barry koca, baba ve arkadaştı ve ölümleri, birbirine sıkı sıkıya bağlı toplumda boşluklar bıraktı.