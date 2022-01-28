Quebec Cami Saldırısı: İki Dakikada 48 Mermi

Mohamed Labidi kemerin altında duruyor, ayakları Quebec İslam Kültür Merkezi'nin ana ibadet odası boyunca uzanan zengin kırmızı halının kenarında. Labidi, "Bu çizgiyi geçmedi" diyor. "Hep buradan ateş ederdi."

Silahlı bir kişi bu odaya Müslüman cemaat liderinin şu anda durduğu noktadan ateş açtığında Labidi camide değildi. Ancak ibadet edenlerin nerede saklandığını, hayatta kalanların nerede yaralandığını ve kurbanların nerede ölümcül şekilde vurulduğunu biliyor. Her şeyin olduğu tarih - 29 Ocak 2017 - zihnine kazınmış olarak kaldı.

Labidi, Al Jazeera'ya imamın namaz kılmak için kullandığı bir yerleşim bölgesi olan mihrabı işaret ederek "Bu, insanların saklandığı yer" diyor. "Kardeş Hassane, buraya düştü," diyor odanın karşı tarafına geçerken, başka bir köşede duraklamadan önce: "Kardeş Thabti, o direğin yanına düştü."

Alexandre Bissonnette'in Quebec City'nin en büyük camisinin içindeki ölümcül saldırısı iki dakikadan az sürdü. Ancak ibadethaneye düzinelerce mermi atmayı bitirdiğinde, altı adam öldü, beş kişi ciddi şekilde yaralandı ve şehrin birbirine sıkı sıkıya bağlı Müslüman topluluğu, kendisini nefret kaynaklı şiddete ilişkin ulusal bir tartışmanın ön saflarında buldu.

"Bütün bunlar," diyor Labidi, "iki dakika içinde."

St Lawrence Nehri kıyısında yer alan Quebec City, Kuzey Amerika'daki en eski Avrupa yerleşim yerlerinden biridir. Ağırlıklı olarak Fransızca konuşulan Quebec eyaletinde popüler bir turistik yer, belki de en iyi Vieux-Quebec'in (Eski Quebec) pitoresk, Arnavut kaldırımlı sokakları, yıllık bir kış karnavalı ve tarihi Abraham Plains of Abraham nehir kenarı parkı ile tanınır.

İslam Kültür Merkezi, şehrin yerleşim bölgesi Sainte-Foy semtinde bir ana cadde üzerinde oturuyor. Labidi, binanın yakın zamanda bir tadilattan geçtiğini ve saldırının gerçekleştiği zamana göre yaklaşık üçte bir oranında daha büyük hale geldiğini ve caminin halısının artık kırmızı olduğunu, kanla lekelenmiş yeşilden değiştirildiğini söyledi.

Sokağa bakacak şekilde sağlam, beyaz bir dış duvar inşa edildi ve önceki cam cepheden daha fazla koruma sağladı. Giriş için elektronik anahtar kartları, tüm namazlar sırasında insan bulunan bir güvenlik masası ve iki ek acil çıkış kapısı da dahil olmak üzere yeni güvenlik önlemleri de uygulanmaktadır.

Ancak tam beş yıl önce bu hafta yaşanan trajedi, değişikliklere rağmen insanların düşüncelerinden asla uzak değil.

Caminin dışında, öldürülenlerin anısına üç siyah taş kaide duruyor. Her biri iki isimle süslenmiştir: Azzeddine Soufiane ve Abobaker Thabti; Khaled Belkacemi ve Abdelkrim Hassane; ve Ibrahima Barry ve Mamadou Tanou Barry. Başka bir siyah taşa Lübnanlı şair Halil Cibran'ın Fransızca ve Arapça bir alıntısı kazınmış: "Gecenin yolundan gitmedikçe şafağa ulaşılamaz."

Eşi Aboubaker'in vurularak öldürülenler arasında yer aldığı Khadija Thabti için Ocak, yılın en zor ayı oldu. Sekiz ve 16 yaşlarında iki çocuğun 44 yaşındaki annesi Al Jazeera'ya bir telefon röportajında ​​​​“O tarihe geldiğimizde [29 Ocak], bir aile olarak bizim için çok zor” dedi. "Bugün bile ... bunun hakkında konuştuğumda ağlıyorum."