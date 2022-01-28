ECOWAS, Askeri Darbeden Sonra Burkina Faso'yu Askıya Aldı

Batı Afrika bölgesel bloğu ECOWAS, bir askeri darbenin ardından Burkina Faso'yu askıya aldı ve onu sadece 18 ay içinde askeri bir devralma için cezalandırılan üçüncü üye ülke haline getirdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından Cuma günü yapılan duyuru, isyancı askerlerin demokratik olarak seçilmiş Başkan Roch Marc Christian Kabore'u istifaya zorlamasından birkaç gün sonra geldi.

Askerler, silahlı grupların kuşatması altında olduğunu söyledikleri ülkeyi askeri olarak ele geçirdiklerini duyurmak için devlet televizyonuna çıktılar. Askeri yöneticiler, Kabore'nin iktidarda olduğu süre boyunca binlerce kişiyi öldüren şiddeti durduramadığını söyledi.

Batı Afrikalı liderler Burkina Faso darbesini görüşmek üzere Cuma günü sanal olarak bir araya geldi ve önümüzdeki günlerde bir heyetin Burkinabe'nin başkenti Ouagadougou'ya seyahat etmesi bekleniyordu.

Mevcut ECOWAS başkanı Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Batı Afrika'daki son darbeleri “demokratik ilkelerimizin doğrudan ihlali” olarak nitelendirdi.

Dünyanın geri kalanı bu konuda kararlı olmamızı bekliyor” dedi.

ECOWAS genelkurmay başkanlarının bir misyonu Cumartesi günü Burkina Faso'ya uçacak, ardından Pazartesi günü bakanlık düzeyindeki elçiler gelecek

Bir zirve katılımcısı AFP haber ajansına verdiği demeçte, liderlerin bu misyonların sonucunu değerlendirmek ve askıya alma ile birlikte ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağını görmek için 3 Şubat'ta Accra'da tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

Yaklaşık üç saat süren sanal zirvede ECOWAS liderleri, Kabore ve diğer tutuklu liderlerin serbest bırakılması çağrısında da bulundu.

Salı günü, blok darbeyi kınayan bir bildiri yayınladı ve orduyu Kabore'yi “tehdit, korkutma ve baskı altında” istifaya zorlamakla suçladı.

Son 18 ayda, 15 ulustan oluşan ECOWAS, darbelerin gerçekleştiği diğer iki üyeyi - Gine ve Mali - askıya aldı.

ECOWAS, Ağustos 2020'de bir darbeden sonra komşu Mali'yi askıya aldı ve ardından cumhurbaşkanının geçen Eylül ayında devrilmesinden sonra Gine'ye karşı benzer bir eylemde bulundu.

Mali ayrıca, darbe liderinin söz verdiği gibi 18 ay içinde seçimleri organize edememesinin ardından uçuş yasakları ve mal varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere cezalandırıcı ekonomik yaptırımlar altında bulunuyor.

ECOWAS, özellikle arabulucuların askeri hükümetle demokratik seçimlerin yapılması için 18 aylık süre konusunda müzakere yaptığı Mali'de, darbeleri ele alış biçimi nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Mali'nin darbe lideri, güvenlik koşullarını öne sürerek bunun karşılanmayacağını söyledi ve bunun yerine dört yıl sonra bir oylama ilan etti.