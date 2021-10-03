Mevsim Geçişlerinde Beslenme Nasıl Olmalı?

Güneş ışığının bahar yorgunluğu ile mevsimsel depresyon ile mücadelede etkili bir çözüm olduğunu ifade eden Sağlıklı Yaşam Danışmanı Uzman Dr. Murat Keklikoğlu, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Sabah yürüyüşlerinin açık havada zaman geçirmek adına oldukça önemli olduğunu ifade eden Keklikoğlu, güvenli bir şekilde mümkün olduğu zaman fazla güneşe çıkılmasının gerekli olduğunu da aktardı. Bunun yanı sıra güneş ışığının ruh sağlığına fayda sağladığı ve D vitamini üretimini uyardığı da açıklandı.

Beslenme ve uyku düzenine dikkat etmenin ve sonbahar yorgunluğundan kaçınmanın bir yolunun da güneş ışığından yararlanmak olduğu ifade edildi. Pozitifliği, enerjiyi ve yaşamı Güneş’in temsil ettiğini açıklayan Sağlıklı Yaşam Danışmanı Uzman Dr. Murat Keklikoğlu, merak edilenlere yanıt verdi.

Sağlıklı beslenme ile fiziksel aktivitelerin de oldukça önemli olduğuna vurguda bulunan Keklikoğlu, makro besinler açısından dengeli ve zengin bir diyetin mevsim geçişlerinde tavsiye edildiğini belirtti. Yorgunlukla savaşan ve pozitifliği artıran besinlerin tüketilmesinin depresyondan kurtulmaya ve sonbahar yorgunluğundan kaçınmaya yardımcı olacağı da söylenildi.

Geleneksel bir içecek olarak bilinen demirhindi şerbetinin yorgunluk giderici, enerji verici ve kan şekerini dengeleyici etkilerinin bulunduğu söylenildi. Magnezyum ve potasyum açısından zengin olduğu da belirtildi. Bununla birlikte vücuda güç veren ve tonik görevi gören çay, çikolata ile kahvenin sinir sistemine doğrudan müdahale edebilen ve tanınmış besinler olduğu aktarıldı. Muz, ıspanak ve ayçiçeğinin vücut için oldukça önemli olarak görülen magnezyum açısından mükemmel gıdalar olduğu da ifade edildi. Bunun yanı sıra sebzeler ve meyveler özellikle somon, hindi eti, tofu, kabak çekirdeği, yumurta ve yulaf serotoninin tüketilmesinin önerildiği söylenildi.

Muz, kabak, üzüm, elma, armut, badem ve cevizin de hem psikolojik düzeyde hem de kaslarda yorgunluk ile savaştığı ve aynı zamanda bağışıklık sistemi için gerekli olan fosfor, potasyum A, C ve E vitaminleri bakımından zengin olduğu açıklanan bilgiler arasında yer aldı.