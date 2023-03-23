QNB Finansbank’tan Krediyi Alın 3 Ay Sonra Ödemeye Başlayın Üstelik Düşük Faizli

Bankalar, faiz oranlarının yükselmesinin ardından rekabeti arttırmak için kredi kampanyaları başlattı. Faizler yükseldiği için ihtiyaç kredisi çekmekten vazgeçen vatandaşları tekrar kazanmak isteyen bankalar, çeşitli kampanyalar sunmaya başladı. Bu kampanyalar arasında en çok ilgi gören ise ertelemeli kredi kampanyaları oldu. QNB Finansbank da bu kapsamda sunduğu 3 ay ertelemeli 10 bin lira ihtiyaç kredisiyle dikkatleri üzerine çekti. Günde 12 lira taksitle 10 bin liralık kredi sahibi olma fırsatını duyan vatandaş bankaya koştu.

Seçim dönemine girmemizle birlikte ülke ekonomisinde bir belirsizlik hakim oldu ve hem enflasyonda hem döviz kurunda dalgalanmalara neden oldu. Bu artış bankaların kredi faiz oranlarına da büyük oranda yansıdı ve faizler ciddi bir şekilde yükselişe geçti. İhtiyaç kredileri de bu yükselişten ne yazık ki etkilendi. Vatandaşlar ise, acil para ihtiyacını karşılamak için en uygun faizli ihtiyaç kredisi veren bankaları araştırmaya başladı.

QNB FİNANSBANK 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Düşük faiz ve avantajlı ödeme planlarıyla diğer bankaları geride bırakan QNB Finansbank, vatandaşlara destek olmak için ihtiyaç kredisi kampanyasında güncelleme yaptığını açıkladı. Vatandaşlara 3 ay erteleme fırsatı tanıdı. Bu sayede vatandaşlar acil ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılayabildi. Banka tarafından yapılan açıklamada, ilk 3 ay ödemesiz, maksimum 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için uygulanacak en düşük faiz oranının yüzde 1.39 olduğu söylendi.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

QNB Finansbank tarafından hazırlanan ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, vatandaşlar en düşük faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Üstelik dileyen vatandaşlar ilk ödemesini krediyi çektikten 3 ay sonra yapabilecek. Örnek vermek gerekirse 12 ay vade ile 10 bin lira kredi çekmek isteyen bir vatandaş aylık olarak sadece 930 lira taksit ödeyecek.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusu için belge taleplerini açıkladı. Kredi başvurusu yapacaklar, başvuru formunu doldurduktan sonra nüfus cüzdanı veya noter tasdikli suretini sunmalıdır. Ayrıca, adres kayıt sistemi'nde adres bilgisinin güncel olmaması durumunda son 3 ay içinde düzenlenmiş sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su veya cep telefonu faturalarından birinin sunulması gerekmektedir. Bazı durumlarda, kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi talep edilebilir. Banka tarafından istenebilecek ek belgeler arasında kişiye ait tapu fotokopileri, kira kontratları, araç ruhsatları ve mevduat ve diğer gelir belgeleri yer almaktadır.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank’ın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, QNB Finansbank şubelerine bizzat giderek, QNB Finansbank resmi internet sitesinden, mobil şubeden, cep şubeden, SMS yoluyla ve 0850 220 8 573 numaralı Finansbank kredi hattından başvurularını yapabilir.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ SMS İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

QNB Finansbank’a SMS yoluyla başvurmak isteyenler de kimlik numaralarını 5030’a kısa mesaj gönderebilir.