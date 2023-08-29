QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan bireyler için son derece avantajlı bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı ve başvuruların tamamlanması için 10 günlük bir süre tanıdı. Bu kampanya ile birlikte, ihtiyaç sahibi bireyler düşük faiz oranlarıyla 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerine başvurabilecekler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler, QNB Finansbank üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirerek 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisine sahip olabilecekler. Başvuru yapacak olan bireyler için banka, kredi şartlarını sağlayanlara 36 ay vadeli ve 3 ay erteleme seçenekleri sunuyor. Bununla birlikte, banka tarafından kredi puanı 1300 ve üzeri olan müşterilere hızlıca onay verileceği belirtiliyor. Kredi onayı alındıktan sonra, başvuru sahiplerinin banka hesaplarında bu kredinin hemen kullanıma açılacağı ifade ediliyor.

QNB Finansbank, müşterilerine sunduğu bu kampanyanın yanı sıra SMS ile kredi başvurusu imkanını da sunmaya devam ediyor. Bankanın belirlediği kredi politikalarına uygun olan müşteriler, t.c. kimlik numaralarını "50-30" numarasına mesaj olarak göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecekler. Onay alan kredi tutarları aynı gün içinde hesaplara yatırılarak hızlı bir şekilde kullanılabilecek. SMS ile yapılan başvurular sonrasında banka, müşterilerin durumunu değerlendirerek onay alanlara Finansbank mobil uygulaması aracılığıyla kredi imkanı sağlayacak.

QNB Finansbank müşterileri, kendi hesaplarına ait internet bankacılığı şifresi oluşturarak mobil uygulamalar aracılığıyla 7 gün 24 saat boyunca işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler. Bu kampanya sadece bireysel müşterilere yönelik olduğundan, müşterilerin belirli kriterleri sağlamaları gerekmektedir; örneğin sigortalı olarak çalışıyor olmaları, emekli veya devlet memuru olmaları gibi. Kampanya şartlarına uygun olan bireylere 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır.