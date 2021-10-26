QNB Finansbank’tan Ayakları Yerden Kesecek Kampanya! 75 Bin TL Rehinsiz Taşıt Kredisi! QNB Finansbank tarafından otomobil satın almayı düşünen müşterilerine özel finansman desteği sağlanmaktadır. Her vatandaş rehinsiz taşıt kredisi kullanma hakkına sahip olabilmektedir.

Herkesin bildiği gibi bugünlerde otomobil satın alınması için artık yüksek maliyetler gerektiği net şekilde görülmektedir. Bundan dolayı da finansman destekleri birçok vatandaş açısından önemli bir hal aldı. Araç satın almayı düşünen vatandaşlar ise bankalar tarafından sunulan destekleri ve mevcut maliyetleri araştırmaya başladı. QNB Finansbank’ta bu araştırmalara kayıtsız kalmayarak oldukça benzersiz bir taşıt kredisi kampanyası konusunda duyuru gerçekleştirdi.

Eşi benzeri pek görülmeyen bir taşıt kredisi kampanyası QNB Finansbank tarafından düzenlendi. Cazip seçenekler üzerinden müşterilerin kullanımına ise an itibariyle açtı.

Bankalar tarafından taşıt kredisi imkanı sunulurken otomobiller için rehin tesis işlemi uygulamaktadır. Kredi borcunun tamamı ödenene dek ise bu rehin devam ettirilmektedir. Böylece bankalar tarafından verilmiş krediler için kendisini güvence altına almaktadır. kredi taksitlerinin tamamı geri ödenmemesi halinde ise bankalarca taşıtların satışına engel olmaktadır. Ancak QNB Finansbank herhangi bir şekilde rehin tesis işlemi uygulamadan müşterilerine taşıt kredisi verecek kampanyasını duyurdu.

Rehinsiz Taşı Kredisi Koşulları Nelerdir?

QNB Finansbank tarafından rehinsiz taşıt kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara TL üzerinden finansman desteği sunmaktadır. Rehinsiz taşıt kredisi sadece binek ya da ticari olan araçlar için kullanılabilmektedir. Kredi kullanılmış olan otomobil banka tarafından teminata alınmamaktadır. Fakat banka tarafından talep edilmesi halinde ek teminat verilmesi gerekebilmektedir.

Rehinsiz Taşıt Kredisi Vade Süreleri

Rehinsiz taşıt kredisi kampanyası ise sıfır kilometre olan araçlar ile 5 yaşına sahip ikinci el otomobiller için kullanılabilmektedir. Mevcut vade ise 48 aya kadar çıkabilmektedir. 6 ile 8 yaş arasında kalan ikinci el otomobiller için kredi vadesi ise 10 yılın üzerine çıkmayacak şekilde kullandırılmaktadır. İkinci el otomobiller bakımından kredi hesaplaması gerçekleştirilirken otomobildeki kasko değeri esas alınmaktadır.

QNB Finansbank üzerinden taşıt kredisi almak isteyen vatandaşlar maliyetleri merak etmektedir. Bankanın belirlemiş olduğu 1.85 faiz oranı üzerinden 48 ay vadeli şekilde 75 bin TL taşıt kredisi kullanabilirsiniz.