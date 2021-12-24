TBMM’den Geçti Acil İhtiyacı Olan Vatandaşlarımıza 5 Ay Ertelemeli Olarak 10.000 TL Nakit Ödeme Yapacak! Son dakika kampanyasıyla TBMM’den geçen ve kamu bankaları tarafından verilmesi beklenen 10.000 TL nakit desteğin detayları belli oldu. Son dakika haberi olarak verilen kampanyanın detayları ile meclisten geçen ve kamu bankalarından verilecek olan 10.000 TL nakit kampanya ile birlikte detaylar belli oldu. Acil paraya ihtiyaç duyan ve başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından devlet destekli olarak 10.000 TL nakit kredi ödemesi olarak verilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılmış olan bu kampanya duyuruları sonrası bu bankalar üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte 10.000 TL kadar nakit kredi kullanılabilecek. İhtiyaç kredisi olarak verilecek ola bu krediyi kullanmak isteyen kişiler, bankaların belirtmiş olduğu şartlara uygun olmaları durumunda bu bankalar üzerinden 3 ay veya 5 ay ertelemeli kredi olanakları ile birlikte 10.000 TL’ye kadar nakit kredi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası

Bu kampanyaya ön ayak olan bankaların başında Ziraat Bankası gelmektedir. Banka çalışır durumda olan ve 6 aylık sigortası bulunan vatandaşlara kredi onayı vermektedir.

Emekli olan vatandaşlar için ise emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları koşulu ile başvuru yaparak kredi işlemlerini başlatabilirler. Vatandaşlarımız Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmek için banka hesabı var ise mobil bankacılık üzerinden kredi veya nakil başvurusunda bulunabilirler. 10.000 TL kredi başvurusu yapıldıktan sonra kredi onayı alabilirseniz bankaya gitmeden hesabınıza bu parayı alabilirsiniz.

Bu krediyi kullanmak isteyen vatandaşlarımız, bankanın mobil bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredilerini düşük faiz oranları ile kullanabilirler. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredileri en düşük faiz oranını veren bankanın başında gelmektedir. Sizlerde ihtiyacınız olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduğunuz takdirde sizlere düşük faiz oranları ile işlem yapacaktır. Sizlere en yakın Vakıfbank şubesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. İnternet bankacılığınız üzerinden 10.000 TL’ye kadar kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Vakıfbank emekli vatandaşlara 5 ay ertelemeli olarak bu krediyi verebilecek ve banka emekli maaşını bu bankadan alan vatandaşlar için düşük faiz oranları uygulanacak.