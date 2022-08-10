QNB Finansbank Yaz Kredisi İçin Devam Dedi! Bankadan 100.000 TL İçin Ödemeler Kolayca Veriliyor

QNB Finansbank yapmış olduğu yeni açıklamada, ağustos ayı sonuna kadar yaz kredisine devam ettireceğini ve düşük faiz oranları ile birlikte 100000 TL'ye kadar kredi onayı alabileceğiniz açıkladı. QNB Finansbank, resmi internet sitesine kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında yaz kredisi kampanyasının devam ettiği açıklanıyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç veren Finansbank, yaptığı bu kampanyada özellikle kendi kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara en düşük faiz oranlarından yararlanmaları için yaz kredisi veriyor.

QNB Finansbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda yapacakları başvurular ile birlikte 24 ay vadeli 100000 TL 36 ay vadeli 50000 tl kredi onayı alabilirler. Başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, ayrıca diğer bankalardaki olan borçlarımızı ve düzenli ödemeler olup olmadıkları sorgulanmaktadır.

QNB Finansbank başvurusu!

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu en yakın banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte yapılabildiği gibi, ayrıca bankadan internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi gerçekleştirirken, kullanabileceğiniz bir kredi modelidir. Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlarda özellikle Finansbank'ın 50 30 numarası ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir veya krediler kullanabilirler. QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmek için SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı sunmuyor. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bankanın kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara SMS ile kredi onayı alındığı mesajı gelmektedir. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve onaylanan bu tutarı hesaplarına yatırmak için kimliğini bireysel müşteri temsilcisine vermesi yeterlidir.