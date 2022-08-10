10 Ağustos Gecesi Resmi Gazetede Yayınlandı! Emekliye 11.000 TL Ödeme Yapılacak

Emekli olan vatandaşlar için resmi gazetede yayınlanan yeni bir nakit kampanyası duyurusu ile sizlerleyiz. Emekli maaşını alan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda nakit ihtiyacı olmaları ile birlikte 11000 TL, ödemeler, aynı gün içinde hesaplarına hızlı bir şekilde yatacak. Emekli olan kişiler, son zamanlarda emekli promosyon kampanyalarını takip ederken, kamu bankaları da emekli maaşlarını başka bankaya taşımamanız için sizleri nakit krediler, devlet destekli olarak vermektedir.

Daha önce maaşınıza göre, kredi kullansanız bile sizlere gelir belgesiz olarak 11000 TL ve 36 ay vadeli düşük faizli krediler verilmektedir. Bu kampanyaya katılmak için emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız isteniyor.

Emekliye 11000 TL ödeme haberi gündem oldu!

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizlerde 11000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerin başvuruları Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yapılmaktadır. Faizsiz bankacılık işlemleri yapmak isteyen kişiler ise Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden bu işlemleri yapabilmektedirler.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak başvurunuzu internet şubeleri üzerinden şubelere gitmeden yapabilir ve başvurunuzu gerçekleştirir gerçekleştirmez sonucunu öğrenebilir ve onaylanan tutarı hesaba yatırabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlerde 11000 TL'ye kadar ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve 36 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerden faydalanabileceksiniz. En düşük faiz oranlarından yararlanabileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç vererek, hızlı bir şekilde onay veriyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almıyorsanız maaş, taşıma işlemleriniz sonrasında daha yüksek limitlerde kredi kullanma imkanı sizlere sağlanmaktadır.