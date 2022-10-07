Cumartesi ve Pazar günü hesaplarınızı kontrol edin! 25000 TL Ödeme yatmış olabilir!

Cumartesi ve pazar günleri, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirecek kullanabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak için yapı Kredi Bankası üzerinde bir hesabı olması gerekiyor.

25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kredi kampanyalarına katılarak, 5 dakika içerisinde nekadar onay alabileceğinizi öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyalarında bu başvurularını cep telefonu üzerinden SMS ilede yapmanız mümkün olacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecekleri haberi verildi. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatmış olduğunuz ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi kullanacak olan kişiler banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmış oldukları başvurularda ön onay alabilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak da aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden yapacağınız işlemler için ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor. Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 4411 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Başvurularını gerçekleştirecek olarak işler nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de yapacakları bu işlemlerde en yakın banka şubesi üzerimden kimlikleriyle birlikte işlem yapabildikleri gibi aynı işlemleri internet bankacılığı uygulaması üzerinden de yapabilmektedir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda ihtiyaç kredileri, onay alır ve onaylanan Krediler hesaplarına yatırılmaktadır.

Cumartesi ve pazar günleri dahil kredi kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilir ve mobil uygulamalar üzerinden 7 24 kredi kullanabilirsiniz.