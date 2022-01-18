QNB Finansbank ve 3 Bankanın Yaptığı Kampanya Sabah Başladı! İhtiyaç Sahibi Ailelere 10.000 TL Ödeme Verilecek

10 bin TL ile ödeme almak isteyen vatandaşlar, bankalar üzerinden nakit kredi başvurusu yaparak, acil ihtiyaçları olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayı alabiliyor. Nakit ihtiyaç başvurusu yapacak olan kişiler için yapılan bu kampanyalarda özel bankalar ve kamu bankaları destek oluyor.

Kampanyayı başlatan ilk bankalardan birtanesi olan QNB Finansbank, yapmış olduğu düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyası, 18 yaşından büyük olan herkese alıyor. Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler bankaya sms ile veya internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor.

QNB Finansbank haricinde kredi kampanyasını başlatan Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası da ihtiyaç kredisi almak isteyen acil ihtiyacı olan kişilere destek vereceğini açıkladı.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kimlik numaralarını 50 30 numaralarına göndererek veya resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kredi alacak olan kişilerin başvuru yapmaları için en düşük 1200 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekmektedir. ihtiyaç kredisi başvurusu olarak alacağınız 10000 TL kredilerde 36 ay vade yapılır ve taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, acil ihtiyacı olması durumunda, oturdukları yerden cep telefonlarının üzerinden, atacakları mesajı ile birlikte bankaya kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu için SMS atmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 32 80-e gönderebilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizleri değerlendirme sonucu cep telefonuna gelir ve kredi onayı almanız ile birlikte gelir belgesiz 10000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden 10000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler, Akbank İnternet Bankacılığı hesabı üzerinden banka şubelerine gitmeden gelir belgesiz kredi kullanabiliyor. Akbank Direkt uygulamasını kullanıyorsanız hemen başvurunuzu yapabilir, onaylanan krediyi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması durumunda ve 18 yaşından büyük olması durumunda en yakın banka şubesi üzerinden kredi başvurusu yapabilecektir. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurabilir ve onaylanan tutara hemen görebilir.