Gelir Belgesiz İhtiyacı Olan Kişiler o Bankadan 10.000 TL 36 Ay Vadeli 3 Ay Ertelemeli Ödeme Başladı! SMS ile Başvuru

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar, gelir belgesiz, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden veya Yapı Kredi Bankası, SMS kredi servisini kullanarak başvuru yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Daha önce bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmış kreme kredi kullanmış olan kişiler düzenli olarak ödemeler yaptıysa veya kredi kartı kullanıp, düzenli olarak gününde ödemeler yapıyorsa, Yapı Kredi Bankası, bu kişiler için 10.000 TL'ye kadar kimlik numaraları üzerinden yapacakları sorgulama ile birlikte nakit kredi vereceğini açıkladı.

Yapı Kredi Bankası banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, 10000 TL'ye kadar kredi kullanmaları durumunda bu kredi vadelerine ödemelerine 36 ay vadeye kadar uzatabilir ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilir. Banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olan vatandaşların katılabileceği bu kampanya internet üzerinden banka şubesi üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve en basit olarak SMS ile başvuru yaparak katılabiliyorsunuz.

SMS ile Başvuru

Yapı Kredi Bankası, SMS ile nakit kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek bireysel tc Kimlik No: Aylık Gelir yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı göndererek kredi başvurusunda bulunabilir. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizi değerlendirmeye sokacak ve 10 ila 15 dakika arasında sizlere kredi sonucu gönderecektir. Otomatik olarak gönderilecek olan bu kredi sorgulama işlemleri sonrasındaki sonuç bu eğer onay kaldıysa, belirtilen limitlerde ki kadar krediyi en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Mobil Online Başvuru

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer banka hesapları olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak oturdukları yerden kredi kullanabiliyor. Cumartesi ve pazar günleri olmak üzere 7 gün 24 saat kredi başvurunuzu Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapan vatandaşlar, masrafsız, gelir belgesiz, kimliksiz ve imzasız 10000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilir. Banka kredi notu uygun olan kişiler kredi başvurularını bu şekilde yapabilir veya kredilerini kullanmak için banka şubelerine gitmelerine gerek kalmaz. Bankanın resmi internet sitesine girerek buradan nakit kredi hakkında bilgi alabilir ve faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.