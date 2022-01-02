QNB Finansbank ve 3 Bankadan Nakit İçin Duyuru: 10.000 TL Artık Banka Şubelerine Gitmeden Hesabınıza Gönderilecek

Başvuru yaparak kredi kullanmak isteyenlere 10.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sağlanmaktadır. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenlere QNB Finansbank ve 3 banka üzerinden kredi verecekler. QNB Finansbank haricinde Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank yaptığı bu kampanyada düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlanacaktır. 4 Bankanın yaptığı kredi kampanyasına katılacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunulacaktır. Bankalar kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler için başlattığı bu kampanya da sizlerde hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank

TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişiler en uygun faiz oranları ile kredilerini bu bankalar üzerinden almaktadırlar. TC kimlik numarası üzerinden başvuru yaptığınızda hemen sonucu öğreneceksiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi için mobil uygulama üzerinden nakit kredi kullanacaksınız. Banka şubelerine gitmeden 10.000 TL alabileceksiniz.

Garanti Bankası

Garanti BBVA Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredi kampanyasında 10.000 TL'ye kadar hemen sonuç veriyor. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler Garanti Bankası şubelerine kimlikle başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi alabileceksiniz.

Akbank

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden 5 dakika içinde yapılacak. Akbank SMS ile kredi başvurusu için Akbank SMS servisi numarası olan Kredi TC Kimlik 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. 4425 numarasına mesaj attıktan sonra size sonuç gelir ve onay aldığınız krediyi hemen kullanırsınız. Akbank hesabı olan kişiler de Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak şubelere gitmeden kredi alacaksınız.