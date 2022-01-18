QNB Finansbank ve 2 Kamu Bankası Hafta Sonuna Kadar 44000 TL Ödeme Yapacak, 36 Ay Vadeli Son Krediler

Qnb Finansbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan 44 bin TL kredi 2 kamu Bankası daha vererek onayladı. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için 44 bin TL'ye kadar Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka kredi notu yüksek olması durumunda hızlı bir şekilde banka üzerinden nakit kredi onayı alabilir. Qnb Finansbank yapmış olduğu bu kampanya sonrasında vatandaşların Kredi notuna göre sorgulama yapacak ve hızlı bir şekilde aynı gün içinde kredi onayı sunacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabildiği gibi ayrıca internet siteleri üzerinden de istedikleri zamandaki kredi için başvuruda bulunabilecek. Banka müşterisi olan kişiler Finansbank hesabı olması durumunda internet bankacılığı şifresi alarak daha yüksek limitler de kredi kullanabilecek.

Qnb Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılan kişiler ayrıca Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden de kredi başvurusu yaparak kamu bankalarından da 44 bin TL kredi kullanabilir. Verilecek olan krediler bireysel ihtiyaç kredisi olarak verileceği için sadece bireysel olan vatandaşlar nakit kredi başvurusunda bulunabilir ve en fazla 36 ay vade ile işlem yapabilir.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka hesabınız var ise mobil şifre alarak hemen qnb mobil uygulamasına giriş yapabilir buradan online ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ayrıca Banka hesabı olmayan kişiler banka sms kredi servisi ile birlikte hızlı bir şekilde Kredi kullanabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj gönderebilirsiniz.

İki kamu bankası'ndan 44 bin TL ihtiyaç kredisi

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 44.000 TL almak istiyorsa Ziraat Bankası veya Vakıfbank müşterisi olması durumunda mobil uygulama aracılığı ile istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilecek. Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesabı olmayan kişiler banka şubelerine kimlik ve gelir belgesi ile giderek kredi başvuru formunu doldurup klibi işlemlerini başlatabilir. Sigortalı olarak çalışan veya emekli olan kişiler kredi almak istiyorlarsa banka üzerinden daha önce Kredi kullanmış olması gerekiyor.