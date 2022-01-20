QNB Finansbank ve 2 Dev Banka Daha Emekli Vatandaşları Unutmadı, Nakit İsteyenlere 100.000 TL Limit Ayırdılar

QNB Finansbank üzerinden emekli kampanyası başladıktan sonra iki dev banka daha bu kampanyaya katılarak, emekli vatandaşları sevindirdi. Emekli olan kişiler, bankalar tarafından, kullanacakları ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman artık bankalardan 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz, nakit kredi kullanabiliyor.

QNB Finansbank ve kampanya başlatan Garanti Bankası ile iş Bankası, 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi vereceğini açıkladı. Bankalar üzerinden başvuru yapacak olan emekliler ve emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden oluyor olması durumunda 50000 TL üzerinde 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa TL, QNB Finansbank İş bankası ve Garanti Bankası üzerinden hangi bankadan maaş alıyorsa o bankanın kampanyasına katılabilecek.

QNB Finansbank Emekli Kampanyası

QNB Finansbank üzerinden kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, belirli şartlar dahilinde olur, bankadan düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Banka ayrıca, kendi bankasından maaş alan emeklilere internet bankacılığı üzerinden de hem bankacılık işlemlerinde masraf almıyor. Hemde kredi başvurusu yaparken, hemen onay veriyor. Banka hesabınız var ise hemen banka şubesine gitmeden internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın SMS kredi servisine başvuru yaparak, 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

İş Bankası Emekli Kampanyası

Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan vatandaşlar, iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Emekli olan vatandaşlar, iş cep uygulamasına giriş yapabilmeleri için emekli maaş hesabı üzerinden internet şifresi oluşturması şarttır. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler, İş Bankası şubelerine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Garanti BBVA Bankası Emekli Kampanyası

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, Emekli Kredisi adı altında kredi kullanmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde banka şubesine gidebilir veya mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilir. Garanti Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecektir. Garanti Bankası Emekli Kredisi alan kişiler, ayrıca, 2000 TL'ye kadar emekli promosyonu da bu banka üzerinden kullanabiliyorlar.