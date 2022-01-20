Halkbank Son Dakika Açıklaması Geldi, İhtiyaç Sahibi Emekli Çalışan Memur Olan Kişilere 750 Milyon TL Bütçe Ayrıldı!

Halkbank Son dakika açıklaması ile birlikte ihtiyaç sahibi olan emekli çalışan memur olan tüm kişileri artık 10 bin TL'ye kadar devlet destekli ve banka destekli kredi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Halkbank üzerinden ihtiyaç sahibi olmanız ile birlikte hemen nakit kredi başvurusunda bulunabilecek ve hesabınızın olması ile birlikte kredi kullanabileceksiniz.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olması durumunda bireysel ihtiyaç kredisi olarak 1.55 faiz oranları ile bu banka üzerinden nakit kredi kullanabilir. Kredi kullanacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması ile birlikte düzenli bir gelir durumu olması ve banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde kredi alabilir. Banka, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalarda belirtilen şartlara uygun olan kişilere hızlı bir şekilde uygun faizlerle kredi onayı sunacaktır.

Başvuru nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka internet sitesine girerek buradan, Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilir. Nakit ihtiyacı başvurusu yapacak olan kişiler banka şubeleri üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, Halk Bank şubelerine giderken kimlik ve gelir belgesinin yanında götürmesi gerekmektedir. Emekli olan kişilerin kredi kullanabilmeleri için banka emekli maaşlarını kendi bankası üzerinden almasını istemektedir. Çalışan kişiler ise çalışma, maaşlarını bu banka üzerinden alıyorsa, kredi kullanabilir. Ayrıca sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 6 aylık sigorta geçmişi olması gerekmektedir.

Diğer Bankalar

Halkbank gibi diğer bankalar üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Kamu bankası olan Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka internet sitesi üzerinden ve mobil uygulama üzerinden hızlı birşekilde kredi kullanabiliyor. Nakit ihtiyaçlarınız için başvuruda bulunabileceğiniz bu kampanyaya katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek veya banka internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenerek diğer ihtiyaç kredisi kampanyalarına bakabilirsiniz.