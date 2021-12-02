Meclisten Onay Sabah Verildi, Bankalara Borcu Olanları İlgilendiriyor, Başvuru İçin Son Günü Kaçırmayın

Son dakika haberi bankalara borcu olan kişiler için geçerli. Son dakika haberine göre meclisten de geçen bu onay vatandaşlara bankalardaki Olan borçları için nakit imkanı sağlayacak. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve İş Bankası yapmış oldukları duyuru ile birlikte bankalardaki olan borçlarınız için 100 bin TL'ye kadar devlet destekli borç transferi kredisi verecek. 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu krediler de ilk taksit ödemesinde erteleme yapmak istiyorsanız başvuru esnasında belirtmeniz gerekiyor.

Meclis onayından da geçen bu kredi kampanyası ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilecek ve başvuru nasıl yapılabilir bunun hakkında bilgiler öğrenebileceksiniz.

Ziraat Bankası sabah yapmış olduğu duyuru ile birlikte Bugünden itibaren Banka borcu olan kişilere kendi Bankası üzerinden borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile devlet destekli olarak vereceği bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar için kendi resmi internet sitesi üzerinden başvuru sayfası açtı. Başvuru sayfası üzerinden tüm bilgilerinizi girdikten sonra Banka borçlarını kapatmak için Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 50.000 TL üzeri Kredi kullanacak olan kişiler 24 ay vade ile işlem yapabilir.

Emekli olan çalışan ve sigortalı olan kişiler banka şubelerine gitmeden resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilmeleri için bu bankadan maaş alması şartı ile onay verilir. Özellikle emekli maaşına banka şubelerinden isteyen kişiler Ziraat bankası'na maaş taşıması yaparak bu bankadan hem devlet destekli hem de kendi politikalarına göre verilen emekli kampanyalarından faydalanabilir.

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank aynı şartlar üzerinden vatandaşlara meclis destekli borç kapatma kredisi verecek. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu ihtiyaç kredilerinde bankalar diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak sizlere destek imkanı sağlayacak.

Özel bankalardan İş Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte kredi puanı uygun olan vatandaşlara kendi Bankası şubesi üzerinden yapılan başvurular ile birlikte İş Bankası borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Düşük faiz oranları ile alacağınız bu ihtiyaç kredisine başvuru yapmak istiyorsanız banka şubesi ile iletişime geçebilirsiniz.