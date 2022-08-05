QNB Finansbank ve 2 Banka Daha Bugünden İtibaren 78000 TL İçin Kredi Vereceğini Açıkladı! Bankalardan Son Dakika Haber

Bankalar üzerinden 78000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte hem ihtiyaç kredisi hemde borç kapatma kredisi verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 78000 TL'ye kadar kredi alımı isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu kredilerden vatandaşlar, banka kredi puanına uygun olması durumunda kredi onayı alabilmektedirler. QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına Yapı Kredi Bankası ve Denizbank'ta katıldı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabileceğiniz bu kampanyada özellikle mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 78000 TL'ye kadar kredi hemen dönülmektedir.

QNB FİNANSBANK

Kredi başvurusu finansbank üzerinden yapmak istiyorsanız, kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir veya bankanın kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi şubelere gitmeden hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek olan Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, özellikle kimlik numarası üzerinden yapacakları sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olmasını istiyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, onay almaları durumunda aynı gün içinde kredi kullanabilir.

AKBANK VE YAPI KREDİ BANKASI

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileceği yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, 78000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen kişilere şartlara uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde sonuç vererek, kredi imkanı sağlayacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden internet bankacılığını kullanarak yapı Kredi Bankası üzerinden de SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan işlemlerimizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.