Borçları Sıfırlamak İçin Adımlar Atıldı! Tüm Banka Borçları Tek Noktadan Ödenebilecek…

Borçlarını Sıfırlamak İsteyen Vatandaşlar İçin Adımlar Atıldı! Tüm Borçlar Bir Noktada Birleştiriliyor. Bankadaki Borçlardan Kurtulmak Artık Kolay! Detayları Haberimizde Bulabilirsiniz…

Farklı bankalara değişik tutarlarda borcu bulunanlar borçlarını tek bir noktada birleştirebilecek. Konu ile ilgili adımlar atıldı. Tüm banka borçlarınızı tek bir yerden ödeyebilirisiniz. 100 bin TL ye kadar ödeme alabilirsiniz. Bankalardaki borçlarınızdan kurtulmak artık kolay. Haberimizi okuyabilirisiniz.

Uzun zaman gündemi meşgul eden pandemi, bitmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Pandemi nedene ile ekonomik sıkıntıların sonu gelmiyor. 2021 yılında başlayan ekonomik kriz birçok kişinin borçlarını ödemede sıkıntıya soktu. Bu dönemde kişiler nakit sıkıntısını gidermek için çareler aramaya başladı. Nakit imkânı sunan bankalar, nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için ilk tercih edilecek kurumlar oldu. Bankalardan nakit kredi kullanarak acil ihtiyaçlarını giderme yoluna başvurdular. İlerleyen zamanlarda bankalardan alınan borçların ödemesi konusunda yaşanan sıkıntılar içinden çıkılmaz bir duruma dönüşmüş oldu.

Bankalar, işin içinden çıkamayan borç ödeme noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlara fırsat sunarak farkı farklı bankalara borcu olan kişiler için tek bir noktadan ödeme yapma imkânı sunuyor. Bankalara olan kredi borçlarını ve bunun yanı sıra kredi kartına olan borçların tek bir banka üzerinden ödenmesi için çalışma başlatıldı. Bu noktada en çok tercih edilen bankalara arasında yer alan QNB Finansbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası ön plana çıkarak kampanyalar başlattı. Başvuru yapan vatandaşlara anında onay işlemi veriyor.

QNB Finansbank kredi borcu olan vatandaşlara 10 bin liraya kadar kredi imkânı sunuyor. 2.20 oranındaki faiz oranları ile işlem yapan banka, kimlik ve gelir belgesi ile işlem yaptırıyor. Aylık ödemeler ise 433 TL tutarında belirlendi.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası daha düşük faiz oranı ile 1,79 oranlı işlem yaptırıyor. Kendi bankasından maaş alan kişilere ise daha düşük faiz oranı ile işlem yapıyor. Aylık ödeme tutarı ise 402 TL olarak belirlendi.

Yapı Kredi Bankası tercih edilerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile işlem yapabilecek. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara anında onay veriyor.