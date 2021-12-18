QNB Finansbank ve 2 Banka Daha 10.000 TL Hesaplarına Para Yüklüyor, Bankalardan Son Kez Açıklama Geldi

Qnb Finansbank Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya ile birlikte Banka hesabı olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar bankamatik kartı hesaplarına para getirebilecek. Başvuru yapmak isteyen kişiler belirli şartlar dahilinde bu üç banka üzerinden de başvuru yaparak Kredi kullanabilecek. 10.000 TL almış olduğunuz zaman 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceksiniz. Qnb Finansbank Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar başvuru yaptıkları zaman kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz onay alabilir.

Qnb Finansbank

10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yapmak istiyorsa t.c. kimlik numarasını 5030 numarasını mesaj olarak göndererek Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Banka ayrıca kendi müşterilerine mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi veriyor. 5030 numarasına mesaj atarak Kredi başvurusunda yapan kişiler onay alırsa mobil uygulamaya giriş yaparak banka şubelerine gitmeden sms ile onayladıkları tutarı hesaplarına yatırabilirler.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bankamatik kartı ile işlem yapmak istiyor ise bankadaki hesabı üzerinden mobil şifre alabilir ve Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası emekli olan çalışan ve sigortalı olan kişilere ihtiyaç kredisi veriyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı Bu banka üzerinde alması şartı ile kredi başvurusu yapılmaktadır.

İş Bankası

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler İşCep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor. İşCep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor. İş Bankası üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte 5 dakika içerisinde oturduğunuz yerden kredi başvurusu yapabilir ve Bu bankanın vermiş olduğu düşük faizli ve masrafsız Kredi den yararlanabilirsiniz.