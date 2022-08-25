QNB Finansbank, TEB, İş Bankası ve Akbank Açıklaması Gündeme Bomba Gibi Düştü! TC Kimlik Üzerinden 30.000 TL Ödeme

QNB Finansbank, TEB, İş Bankası ve Akbank yaptıkları yeni kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ederken, ağustos ve eylül ayı içerisinde yeni bir kredi kampanyasının duyurdular. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda ağustos ve eylül ayı içerisinde hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorlarsa, 30000 TL'ye kadar bu bankalar üzerinden diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek gelir belgesiz olarak kredi alabileceklerdir. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için yapılan kampanyada, bankalardan kredi kullanacak olan kişilere 1300 ve üzerinde bir kredi puan olması durumunda işlem yapılmaktadır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, kimlik numaramızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan kredi kampanyasına hemen katılabilirsiniz.

TEB

Teb Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler kimlik numarasını 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi kullanabilir.

İŞ BANKASI

İş bankası müşterisi olan vatandaşlar, düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. İş bankası şubesine giderek kredi başvurusunu kimliğinizle birlikte de yapabilmeniz mümkün olmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir ve bu bankadan 30000 TL kredi başvurusunda bulunabilir. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yedigün yirmidört saat, kredi alabilmektedirler...