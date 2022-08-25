Garanti Bankası Denizbank ve 2 Banka Daha Açıklama Yaptı! Bu Bankalardan Nakit Almak Çok Basit: 20.000 TL Ödenecek

Bankalar üzerinden 20000 TL kadar nakit ödemesi alacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada Garanti Bankası, Denizbank, Akbank ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyada düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabileceğinizin haberi geldi.

Garanti Bankası Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılan kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin öncelikli olarak bireysel müşteri olması istenmektedir.

Garanti Bankası Akbank Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına 20000 TL olarak katılacak olan kişiler gelir belgesiz olarak kredi onayı almaları ile birlikte ayrıca banka üzerinden 3 ay ertelemeli de kredi kullanabilmektedirler.

Garanti Bankası üzerinden başvuru:

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar şubelere giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte işlemlerini yaparlarsa, 20000 TL üzerinde de kredi alma imkanından faydalanabilir. bankanın internet sitesi üzerinden de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

Denizbank üzerinden başvuru:

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Denizbank üzerinden yapılan kredi kampanyasında, onay alan vatandaşlar, aynı gün içinde sonuçlarını öğrenebilir.

Akbank üzerinden başvuru:

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şartlara uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyası Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 verilmektedir. 20000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru:

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarında banka kredi şartlarına uygun olan kişilere aynı gün içinde destek ödemesi verilmektedir. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden aynı gün içinde ödeme yapıyor. Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde başvurunuzu banka şubesine gitmeden işlem yapabilecek ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.