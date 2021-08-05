QNB Finansbank Şubeye Gitmeden Online Mobilden 65.000 TL Veriyor, Kredi Sonrasında 90 Gün Ödeme Almayacak

Bankalar üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. QNB Finansbank, üzerinden 65000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak krediler, sizlere hemen sunulacak. QNB Finansbank üzerinden mobil uygulama ve internet bankacılığını kullanarak banka şubelerine bile gitmeden hemen istediğiniz zaman kredi onayı alabilir, onaylanan kredinizde banka hesabınıza atabilirsiniz.

Finansbank, sizlere kredi başvurusu yaptığınız zaman TC kimlik numaranız üzerinden yeni bir sorgulama yapılacak ve bu sorgulama üzerinden kredi notunuz kredi siciliniz araştırılarak, sizlere kredi onayı verilecek. Anında kredi kullanmak isteyen müşteriler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda hemen onay alabileceklerdir. Kredilerde özellikle ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceksiniz.

QNB Finansbank Anında Kredi Özellikleri

Finansbank üzerinden anında kredi kullanmak isteyen müşteriler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabileceklerdir. Başvuru yapacak olan kişinin kredi puanı ve banka kredi politikaları incelenerek kredi sonucu verilecektir. Bankanın uygulamış olduğu bir diğer kredi politikası ise kişilerin kredi notuna göre, faiz oranları ile işlem yapmasıdır, Kredi kullanacak olan kişi başvuru yaptıktan sonra kredi onay alırsa, banka şubelerine gitmeden de hemen bu onayı hesabına atabilecek. Haberimizin başında da söylediğimiz gibi 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerin ilk taksit ödemesini 30 gün 60 gün veya 90 gün ertelemeli olarakta yapabilirsiniz, bu şekilde kredi kullandıktan sonra rahat bir nefes alacaksınız.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl yapılır?

Bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, Finansbank üzerinden kredi başvurusunu Mobil Uygulama ve internet sitesi üzerinden yapabileceksiniz. Bu şekilde başvuru yapmak isteyen müşteriler kredi başvurusu yaptıkları zaman hemen sonucunu öğrenebileceklerdir. Mobil Uygulama ve internet bankacılığı, kredisini kullanmak istiyorsanız, Finansbank, üzerinde bir hesabınızın olması ve hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor. Bu şekilde yapılan başvurulardan sonra hemen kredinizi onaylayacak ve hesabınıza atacaksınız. Banka 65000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 3 ayı ertelemeli kredi verecek.

İnternet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapamayan müşteriler ise bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. Kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderirseniz kredi başvurunuzu hemen yapmış olacaksınız. 5 dakika içerisinde bankaya mesaj attığınız cep telefonu numarasına sizin kredi sonucunuz gelecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi isterseniz en yakın banka şubesinden sadece kimliğinizle birlikte kullanabileceksiniz.