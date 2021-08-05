İran'ın Yeni Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi Yemin Edecek

Sert bir din adamı olan Bay Raisi, Batı'da nispeten ılımlı olarak görülen Hassan Rouhani'nin yerini alıyor.

Ekonomisi ABD öncülüğündeki yaptırımlarla felç olan İran için artan zorluklarla karşı karşıyayız.

Ayrıca geçen hafta Umman yakınlarındaki bir tankere yapılan ölümcül insansız hava aracı saldırısından İran'ı sorumlu tutan ve İran'ın yalanladığı yabancı güçlerle artan gerilimler var.

İsrail'e ait bir şirket tarafından işletilen MV Mercer Caddesi'nin vurulması sonucu iki kişi - İngiliz ve Rumen güvenlik görevlileri - öldürüldü. İngiltere, ABD ve İsrail İran'ı bunu gerçekleştirmekle suçladı.

ABD ile gerginlikler, dönemin Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programıyla ilgili çok taraflı bir anlaşmadan çekildiği ve yaptırımları geri getirdiği 2018'den bu yana yükseldi. Salı günü, Bay Raisi "yeni hükümetin "baskıcı" yaptırımları kaldırmaya çalışacağına, ancak "ulusun yaşam standardını yabancıların iradesine bağlamayacağına" söz verdi.

Viyana'da İran ile yıpranmış anlaşmayı yeniden canlandırmaya ve yaptırımları kaldırmaya yönelik anlaşmanın bir parçası olan diğer ülkeler arasında zorlu müzakereler yapılıyordu. Ancak görüşmeler haftalardır askıya alındı.

Hırpalanmış ekonomi, yaşam maliyetinde keskin bir artış gören sıradan İranlılar arasında artan bir hoşnutsuzluğa yol açtı. İran ayrıca akut ilaç kıtlığından ABD yaptırımlarını sorumlu tuttu.

Ekonomik krizin yanı sıra İran, koronavirüs pandemisiyle mücadele ediyor. Bölgedeki en kötü etkilenen ülke ve son üç gün içinde en yüksek vaka sayısını kaydetti.

İran da kısmen şiddetli su kıtlığının tetiklediği güneybatıdaki sokak protestoları dalgasıyla sarsıldı.

Raisi'nin seçimi rekor düzeyde düşük bir katılımla gerçekleşti, birçok İranlı ya anketleri boykot etti ya da ilgisizlik ya da hayal kırıklığından dolayı oy vermedi.

60 yaşındaki İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın ve olası halefi olarak lanse ediliyor.

Eski bir yargı başkanı olan Raisi, insan hakları sicili nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi. Kampanya grupları, onu 1988'de binlerce siyasi mahkumun infazına karışmakla suçladı.

Bay Raisi, mahkumları ölüme mahkum eden "Ölüm Komitesi" olarak bilinen gizli mahkemelerde görev yapan dört yargıçtan biriydi. O, zamanın Yüce Lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin bir fetva ya da dini bir karar vermesi nedeniyle cezaların haklı olduğunu söyledi.

ABD, insan hakları ihlalleri iddiasıyla 2019 yılında Bay Raisi'ye yaptırım uyguladı.