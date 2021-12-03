Düşük Kredi Notu Olanlara Müjde, PTT ve Aktif Bank 40.000 TL'ye Kadar Nakit Verecek!

Akşam saatlerinde gelen müjdeli haber.. Aktif Bank ve PTT Kredi Notu Düşük Olan Vatandaşlarımıza Kredi Müjdesi Verdi.. Kredi Notu yüzünden bankalardan kredi alamayanlara özel bir kampanya sunuldu. Açıklama detaylarıyla haberimizde..

PTT ve Aktif Bank yaptığı anlaşma ile kredi notu düşük olan çalışan ve emekliye özel kredi imkanı sağlıyor.

Kredi tutarının 50 BİN TL olarak bildirildi ve yeni bir anlaşmayla sunulan kredi kampanyası ekonomik sıkıntı çeken birçok vatandaşımıza ihtiyaçlarını giderme konusunda imkan ve kolaylık sağlacak. Krediyle birlikte kolaylıklarıda sunan bankalar düşük faiz oran ve uygun vadelerle gerekli şartları bankaya ibraz eden müşterilerinin hesaplarına anında gönderim sağlayacaklar. Kredilerini vadesinde ödeyen PTT ve Aktif Bank müşterilerine diğer kredi imkanlarını da sunacak.

Kredi notu düşük olan vatandaşlarımıza yeni anlaşma ile hazırlanan kredilerin mutlaka verileceğini açıklayan Aktif Bank Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olduğunuda kanıtlamış oldu. Diğer bankalardan da hiçbir şekilde kredi alamayan yani kredi notu hiç bulunmayan vatandaşlarımız malesef bu krediden yararlanamayacaklar. Krediden faydalanmak adına bankalar tarafından talep edilen şartları karşılayarak başvuru yapabilecekler.

Bankaların internet bankacığılı veya mobil bankalık sistemlerini kullanan vatandaşlarımız ise bu sistemle başvuru yaparak anında onay alma şansından faydalanabilecekler. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlarımızın herhangi bir bankada haciz durumu olmaması gerekmektedir. Aktif Bank bu krediyi sunduklarında vatandaşımızın diğer bir bankada haciz durumundan kaynaklı ödemeyi olumsuz olarak değerlendirmesi durumuna sebep olmaktadır.

Düşük olan kredi notunuz ve başka bir bankaya ait ödeme sıkıntınız olmaması şartınıda aramaktadır. Aktif Bank şartların uygunluğunda başvurunuza kısa sürede onay verecektir. Emekli vatandaşlarımızın bu kredi kampanyasından yararlanabilmesi için sadece emekli maaşlarını bankaya taşınması istenmektedir. Emekli maaşını Aktif Bank aracılığıyla her ay düzenli almaya başlayan ve bankaya taşıyan vatandaşımız, ihtiyacına uygun krediyi seçerek başvurusunu yapabilecektir. PTT aracılığıyla emekli aylığını alan vatandaşımız aralarında ortak anlaşma yapan Aktif Bank'tan da kredi için başvuru yapabilecektir. Kredi notu düşük dahi olsa 100 BİN TL’ye kadar başvurusuna onay alabilir.

PTT ve Aktifbank Kredi Başvuru Şartları

PTT ve Aktif Bank aracılığıyla krediye başvurmak isteyen vatandaşlarımız istedikleri zamanda SMS veya Mobil Bankacılık hizmetleri ile kolay başvuru imkanından yararlanabileceklerdir. 50 BİN TL baren olarak sınırlanan krediye başvuru yapacak olan vatandaşlarımızın talep edilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Uygun koşullara sahip olan vatandaşlarımız SMS ile anında başvuru yaparak sonuçlarına da anında ulaşabilecekleredir. SMS ile başvuruda KREDI yazıp bir boşluk vererek T.C. Kimlik Numaranızı 3050 numarasına mesaj olarak yollamanız ve incelemeye alınmanız yeterlı olacaktır. Kredi sonucunuz SMS olarak kısa zamanda tarafınıza gönderilecektir. Bankanın talep ettiği şartlar kapsamında uygunsanız kredini anında onaylanarak hesabınıza aktarım gerçekleşir. Aktif Bank mobil bankacılık üzerinden de başvurunuzu kısa süre de uygunluğunuza göre anında onaylatıp kullanma imkanına sahip olabilirsiniz.