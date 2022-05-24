QNB Finansbank sigortalı olarak çalışanlara onay veriyor! İşe başlayanlar ve çalışanlar 40.000 TL ödeme alıyor

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız ve acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere yardımcı olacak olan Finansbank, 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklama ile birlikte özellikle cep telefonu üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi 36 ay vadeye kadar bölerek yapabilirsiniz. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Finansbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek kredisine hızlı bir şekilde hemen hesabına yatırabilecektir.

QNB Finansbank kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit bir işlem ile hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi onayı almaları durumunda başvurularını Finansbank şubelerine giderek tamamlayabilir ve hesaplarına onaylanan tutar, hemen yatırabilir.

Sms ile kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusuyla birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz. Banka şubelerine gidecek olan vatandaşlar ise kimlikleriyle birlikte sıkıntısız bir şekilde gelir belgesiz kredi kullanabilmektedir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Finansbank üzerinden işlem yapmaları durumunda banka kredi politikalarına uygun olması ile birlikte 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanından da faydalanmaktadır.