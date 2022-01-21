İş Bankası Yeni Yaptığı Kampanyası Olay Oldu! Diğer Bankalar Kıskanacak, 10.000 TL Şartsız Verilecek. Eğer gelir belgesiz nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar İş Bankası şubeleri üzerinden veya İş Bankası internet sitesi üzerinden başvuru yaparlarsa 10.000 TL'ye kadar ödeme alacağını banka resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Bankalar arasında yapılan ihtiyaç kredisi kampanyalarında en çok tercih edilen ve düşük faiz oranları ile kredi veren İş Bankası 36 ay vadeye kadar vatandaşlara gelir belgesiz ve kefilsiz kredi verecek.

İş Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar Kredi başvurusunda bulunabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda İş Bankası şubelerine giderek veya İş Bankası internet bankacılığını kullanarak İstediğiniz zaman Başvuru yapabilirsiniz. 10.000 TL'ye kadar yapılacak olan bu Kredi ödemelerinde onay almak isteyen kişiler bazı şartlara uygun olması gerekiyor.

İş Bankası 10 bin TL'ye kadar verilen kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

İş Bankası acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi kampanyası için banka kredi notu en düşük 1400 olması gerekiyor. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanan vatandaşların ödeme performansına göre belirlenecek olan bu kredi notu yüksek olması durumunda banka sizlere düşük faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı sunacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 ile 65 yaş arasında olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan ve emekli olan kişiler bireysel ihtiyaç kredisi olarak başvuru yapabilir.

İş Bankası müşterisi olan hesabı olan veya maaş müşterisi olan kişiler kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa İş Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekiyor. Bu şekilde hem bankaya gitmeden hem imza atmadan gelir belgesiz olarak oturduğunuz yerden kredi başvurusu yapacak ve onaylanan krediyi yine banka şubelerine gitmeden kendi İş Bankası hesabınıza yatıracaksınız. Bu işlemleri yapabilmeniz için internet bankacılığı şifreniz ile birlikte İş Cep uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. İşCep uygulaması üzerinden yapılan tüm kredilerde masraf alınmayacaktır.