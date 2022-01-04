QNB Finansbank Müşterilerine Yeni Yıl Sürprizi Geldi, 90 Gün Ertelemesi Olan Yeni Nakit Limit 100.000 TL Oldu

QNB Finansbank üzerinden yeni yıl kampanyası başladı. 2022 yılı itibariyle başlayacak olan bu kampanyada 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilecek ve bu ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacaksınız. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara, geçen sene vermiş oldukları 75000 TL SMS kredi limitini 100000 TL'ye çıkardığını açıkladı. 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli olarak kullanabilecekleri bu kredilerde 45 gün veya 90 gün ilk taksit ödemelerinde erteleme yapabilecektir.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bankanın kredi politikalarına uygun olmasıyla birlikte hemen kredi sonucunu öğrenebilecekleri SMS Kredi Sistemine başvuru yapabilir. Cep telefonu üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, ücretli bir mesaj atarak, kredi notuna göre, onay alabilir.

SMS ile Başvuru

QNB Finansbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirler. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 50 30 numarasını atmış oldukları mesaj ile birlikte 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecektir. 50 30 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere kredi onayı verirse, onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden kullanabilir ve kimlikle birlikte sadece gelir belgesiz olarak kredi onayı alabilirsiniz.

Mobil Kredi

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 100000 TL kadar artık mobil uygulama üzerinden de internet kredisi kullanabiliyor. QNB Finansbank, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yaparak, kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden hemen onaylanan tutarı hesabına yatırabiliyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde sizlere sonuç gelecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğunu görüp, bu parayı hesabınıza yatan edileceksiniz.

Sms Kredi ve mobil kredi haricinde banka şubelerinden banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz. Detayları öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.