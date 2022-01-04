Denizbank Evden Çıkmayın Dedi, Acil Nakit Desteği Arayanlara 30.000 TL Ödeme Hesaplarına Yatıracağını Duyurdu

Denizbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 30000 TL'ye kadar ödemeleri banka şubelerine gitmeden evde oturdukları yerden yapacağını açıkladı. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen ve acil nakit İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte para sıkıntısını gidermek isteyen vatandaşları, Denizbank, düşük faiz oranları ile 30000 TL ödeme yapacak.

Denizbank banka politikalarına uygun olmanız ile birlikte vatandaşlar, 5 dakika içerisinde bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını, evde oturdukları yerden başvuru yaparak öğrenebilecek. Denizbank üzerinden üstelik haftasonu olsa bile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceksiniz.

Denizbank, kendi kredi politikalarına göre, vatandaşlara kredi onayı vermektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, eğer bu banka üzerinden kredi almak istiyorlarsa, bankaya gitmeden hemen işlem yapabilmektedirler. Nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilmeleri için banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması durumunda kredi kullanabilmektedir.

Acil nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için en kolay başvuru yöntemlerinden birtanesi olan SMS ile kredi başvurusu yaparak, cep telefonunuz üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka, sizleri değerlendirmeye alacak ve 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri söyleyecektir.

Denizbank üzerinden ayrıca banka hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulama aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Denizbank, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulama aracılığı ile 30000 TL kredi kullanabilir, masrafsız gelir belgesiz ve düşük faiz oranları ile hemen bu parayı hesaba yatırabilirsiniz. Denizbank şubelerinden, Denizbank ATM'sinden ve Denizbank Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden de dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir veya yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunun sonucunu öğrenebilirsiniz. Kampanya ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden hemen müşteri hizmetleri numarası üzerinden de, resmi internet sitesi üzerinden de işlem yaparak, banka faiz oranlarıyla kredi detaylarını öğrenebilirsiniz.