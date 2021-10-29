Akbank Kampanya Yaparken Kredi Notu Düşükleri Düşünüyor, 10.000 TL'ye Kadar Kesin Onay verilecek. Banka duyurdu. Akbank üzerinden kampanya yapacak olan kişiler 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Kredi notu düşük olsa bile artık onay alabiliyorlar. Kredi notu düşük olan kişilerin kredi kullanabilmeleri için banka bazı şartları istiyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 10.000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorlarsa 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli bu kredileri banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak almaları gerekiyor. Akbank kredi notu düşük olan kişilere vermiş olduğu Bu kampanyada kişilerin sadece bankalardaki Kredi notu düşük olması durumunda onay vereceğini duyurdu.

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler bankalardan icralık bir durumları varsa maalesef kredi onayı almazlar. Sizlerde bankanın uygulamış olduğu Son kredi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası detaylarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler eğer Kredi notu düşük olması durumunda banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesine verdikten sonra 10.000 TL kullanabilirler. Akbank 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizin yakanı şubeye giderek başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Kredi notu düşük olan kişiler SMS ile veya internet üzerinden yapmış oldukları başvurularda onay alamayabilirler.

Kredi notu 1100 ve üzerinde olanlar nasıl başvuru yapmalı?

Akbank üzerinden yapılan son dakika kampanyasında 1100 ve üzerinde kredi notu olan kişiler daha uygun faiz ile kredi kullanabilecek. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler için hem sms hem de internet üzerinden başvuru yapılarak alınabilecek. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilerin Kredi notu düşük değilse Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 4425 numarasına gönderebilirler.

4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek ve sonuca göre de hemen kredimizi hesaba yatıracaktır.

Akbank müşterisi olan kişiler bankadan direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve masrafsız kredi seçenekleri ile 36 ay vadeli kredi kullanabilirler.